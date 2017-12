Tracy Morgan, în stare critică

Actorul american Tracy Morgan, star al serialului de comedie ”30 Rock”, a fost internat în stare critică la secţia de terapie intensivă, după un accident de automobil produs sâmbătă dimineaţă, pe o autostradă din statul New Jersey. Actorul de 45 de ani de ani se afla alături de mai multe persoane într-un autocar de lux, care a fost implicat într-un accident în lanţ, cu şase automobile. O persoană a decedat, atunci când autocarul a fost tamponat şi s-a răsturnat pe autostrada Turnpike din New Jersey. Alte patru persoane au fost spitalizate, iar trei dintre acestea se află în stare critică. Tracy Morgan a fost transportat de urgenţă la Spitalul Universitar „Robert Wood Johnson“ din New Brunswick, New Jersey. Actorul a susţinut un spectacol de stand-up comedy într-un cazinou din Delaware, vineri seară.

Tracy Morgan s-a alăturat, în 1996, echipei de la ”Saturday Night Live”, pentru care a lucrat timp de şapte sezoane, înainte de a-şi lansa propria emisiune de comedie, ”The Tracy Morgan Show”, în 2003. Acel program a rezistat în grila televiziunilor americane un singur sezon. În 2006, Tracy Morgan s-a alăturat distribuţiei serialului ”30 Rock”, interpretând rolul Tracy Jordan, pentru care a fost nominalizat, în 2009, la premiul Primetime Emmy la categoria Cel mai bun actor în rol secundar dintr-un serial de comedie.