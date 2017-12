Traderul Nidera a primit undă verde să preia terminalul de cereale din Portul Constanța

Consiliul Concurenţei a avizat preluarea integrală de către traderul olandez de cereale Nidera, deţinut de compania chineză COFCO, a firmelor United Shipping Agency, proprietara unui terminal de cereale, şi United Shipping and Chartering, care deţine un depozit, ambele în Portul Constanţa. "Se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică ce constă în dobândirea de către Nidera BV a controlului unic, direct şi indirect, asupra United Shipping Agency şi United Shipping and Chartering reţinându-se faptul că, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal", se arată în decizia Consiliului Concurenţei, citată de ziarul Bursa. United Shipping Agency desfăşoară activităţi de operare portuară, care includ transbordarea mărfurilor în nave/barje, depozitarea, dezumidificarea acestora în portul Constanţa şi Constanţa Sud-Agigea din România. United Shipping and Chartering are ca obiect de activitate activităţi de servicii anexe transportului pe apă. Societatea a fost înfiinţată în scop investiţional, respectiv pentru construirea unei capacităţi de depozitare în zona danei 31 din portul Constanţa.