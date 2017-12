Tradiţia continuă...

An de an, echipa de oină a jandarmilor constănţeni ne-a obişnuit cu performanţe dintre cele mai strălucitoare în sportul tradiţional al românilor. Băieţii noştri nu s-au dezminţit nici în 2006, reuşind să-şi adjudece, fără înfrîngere, Cupa României. Competiţia s-a desfăşurat joi şi vineri, pe terenul Poliţiei de Frontieră constănţene, ea fiind onorată, din păcate, de doar patru echipe. Pentru a cîştiga preţiosul trofeu, oinaşii constănţeni i-au învins de două ori pe rivalii de-o viaţă, Straja Bucureşti (20-10 şi 22-10), beneficiind, e adevărat, şi de o... armă secretă. Este vorba chiar de fostul component al „străjerilor”, Mihai Georgescu, maestru emerit al sportului şi căpitan al echipei naţionale de base-ball a României (de cinci ori campion cu Straja). „Mă bucur de prima mea performanţă la Constanţa, sper să urmeze multe altele. Împreună cu noii mei colegi, vreau să cîştig fiecare meci şi competiţie din calendarul Federaţiei Române de Oină. Am jucat contra Strajei cu inima îndoită, după cei 12 ani pe care i-am petrecut acolo, însă şi la Constanţa mă simt excelent, iar gustul victoriei este la fel de dulce peste tot. Cît despre o anume preferinţă între oină şi base-ball, n-aş putea ce să spun. Le iubesc pe amîndouă la fel. Sînt sporturi frumoase, în care decizia la secundă, viteza de execuţie şi inteligenţa în joc fac diferenţa”, declară noul căpitan al Frontierei, Mihai Georgescu.

CS Frontiera Tomis Constanţa a cîştigat ieri a patra Cupă a României din cele 114 (!) ediţii organizate pînă acum. Competiţia a fost organizată de clubul gazdă, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, podiumul fiind completat de Straja şi Luceafărul Rîmnicelu (pe locul patru s-a clasat Juventus Olteni). Tot ieri s-a disputat şi ediţia a cincea a Memorialului „Mircea Tomescu”. Pe lîngă cupe şi diplome, organizatorii au oferit menţiuni speciale DSJ, primarului din Rîmnicelu, Nicolae Jugaru, şi jucătorilor Mihai Georgescu şi Daniel Benghea (cea mai lungă lovitură la baston!)