Tradiţii în ajun de Bobotează

În suita celor 12 sărbători importante creştine se numără şi Boboteaza – Botezul Domnului, prăznuită de creştinii ortodocşi mâine. Botezul Domnului încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, fiind momentul naşterii spirituale a Mântuitorului. Sărbătoarea este menită să reamintească cele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa publică, la împlinirea vârstei de aproximativ 30 de ani. Astăzi, în ajunul Bobotezei, creştinii ţin post, iar preotul vine pentru a sfinţi casele.

PRACTICI POPULARE ÎN AJUNUL BOBOTEZEI Potrivit tradiţiei populare, ajunul Bobotezei este un moment favorabil farmecelor şi descântecelor. Dimineaţa, înainte de aprinderea focului, se strângeau cenuşa din sobă şi gunoiul din casă pentru a fi păstrate până în primăvară, când se presărau pe straturile cu legume pentru a le face rodnice. Bulgări de sare şi apa sfinţită de preot se adăugau în hrana animalelor pentru a le feri de farmece, de boli şi de duhurile rele. În această zi erau interzise certurile în casă şi nu se dădea nimic ca împrumut. În Bucovina, Boboteaza ţine trei zile, iar în unele sate vecinii, prietenii şi rudele obişnuiesc a se colinda reciproc. De asemenea, în alte comunităţi, în aceste zile reapar mascaţii. Tinerii, mascaţi în babe şi moşnegi, colindă mai ales pe la casele unde se găsesc fete de măritat, obiceiul fiind o reminiscenţă a cultului moşilor şi strămoşilor, precum şi a unor vechi practici fertilizatoare. Tot în tradiţia populară se spune că după ce preotul venea să sfinţească casele era invitat să se aşeze pe o scândură, iar sub covorul de pe aceasta erau aşezate, din timp, boabe de porumb şi busuioc. Acesta era folosit, mai târziu, în descântecele de dragoste.

BUSUIOCUL FACE MINUNI În România, potrivit tradiţiei, sunt mai multe tehnici prin care fetele îşi pot visa ursitul în noaptea de Bobotează. Fetele trebuie să ţină post în ajunul acestei sărbători şi să prepare o turtă din făină, sare şi apă. De asemenea, ele îşi pot visa ursitul dacă în noaptea dinspre cinci spre şase ianuarie îşi vor pune sub pernă o crenguţă de busuioc din buchetul cu care preotul sfinţeşte casa cu aghiasmă. Obiceiurile spun că dacă îţi legi pe inelar un fir roşu de mătase şi un fir de busuioc, iar un alt fir se pune sub pernă, ursitul va apărea în vis. Potrivit superstiţiilor, cine va cădea pe gheaţă în ziua de Bobotează se va mărita în acel an. De asemenea, dacă vrei să afli numărul peţitorilor, înainte să vină preotul să sfinţească casa, trebuie aşezat un mănunchi de busuioc sub pragul casei. După ce acesta iese din locuinţă, mănunchiul trebuie pus sub oglindă. Tot tradiţia spune că vei avea atâţia peţitori câţi oameni vor călca pragul casei în urma preotului.