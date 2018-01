Tradiții și obiceiuri de Crăciun! Slujbe importante!

Sărbătoarea Crăciunului vine cu o serie de tradiții și obiceiuri. Startul tradițiilor este dat de ziua de 23 decembrie, cunoscută în calendarul popular sub denumirea de preziua Ajunului sau ajunul Ajunului. În această zi se sărbătoresc morții care coboară din cer pe pământ pentru a fi omeniți. Tradiția spune că, după miezul nopții, gospodinele pregătesc masa de Ajun pentru sufletele morților și încarcată cu alimente de post (grâu fiert, turtă, pâine, fasole bătută, prune fierte, etc). După sfințirea mesei de Ajun de către preot, în dimineața de 24 decembrie alimentele vor fi împărșite membrilor familiei, cât și vecinilor, scrie traditii-superstitii.ro. Totodată, în seara de 23 spre 24 decembrie, după miezul nopții și până la ziuă, se obișuiește ca cetele de copii să meargă la colindat cu “Moș Ajunul”, “Bună dimineața la Moș Ajun” și “Nețalușul”. Aceștia strigă pe la casele gospodarilor “Bună dimineața la Moș Ajun, ne dați ori nu ne dați?”, iar stăpânii caselor le dau covrigi, mere, nuci, colindețe sau, mai nou, bani. Printre alte tradiții și obiceiuri care se practică în seara de Moș Ajun, menționăm: în vasul din care se toarnă apă pentru spălat gospodinele pun nuci pentru ca membrii familiei să fie sănătoși tot anul; nucile și merele purtate de colindători se vor descânta după care femeile care nu pot avea copii vor manca, se zice ca în curând acestea vor da naștere la prunci sănătoși; fetele nemăritate pun grâu pe patul unde va sta preotul pentru a se mărita în viitorul apropiat; unele gospodine pun câteva grăunțe sub așternutul unui pat pe care va sta preotul pentru ca în anul care vine să le stea cloștele pe ouă. Tot în seara Ajunului Crăciunului se practică și anumite obiceiuri magice, dintre care: fetele pun sub prag câte o agrafă ca să treacă preotul peste aceasta, după care fata o va pune în păr și va dormi cu aceasta, zicându-se ca iși va visa astfel ursitul. În seara spre Ajunul Crăciunului e bine ca țăranii să se gândească la păpușoi, ca să-i viseze peste noapte, cum îi vor visa așa vor fi peste an.

SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI

Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a liniștii sufletești, a păcii și a cadourilor. Se spune că de Craciun dorințele se împlinesc, dacă sunt respectate anumite tradiții. În primul rând, este bine să aveți brad în casă. E semn de reînnoire și trăinicie. Trebuie să-l pui în același loc ca și anul trecut, altfel ai parte de piedici și scopuri neatinse. Lumânările aprinse în seara de Crăciun trebuie lăsate să se stingă singure. Prima persoană care intră în casă în ziua de Crăciun musai să fie un bărbăt. Pentru sănătate se recomandă să se mănânce un măr. Pentru a avea noroc, este bine să aveți pe masă pâine, dar și grâul pus la încolțit de Sf. Andrei. E bine să nu lipsească plăcinta. Pentru fetele singure, tradiția spune că ursitul poate fi visat. După ce v-ați spălat în noaptea de Ajun, se ascunde sub pernă un pieptene folosit și usturoi. Înainte de culcare, se bate perna pentru a nu avea o scorpie de soacră.

SLUJBE RELIGIOASE

Vineri, 22 decembrie, de la ora 12.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de pomenire la Troița din parcul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, pentru cei ce s-au jertfit în Revoluția din decembrie 1989. Sâmbătă, 23 decembrie, la ora 8.30, ierarhul nostru face o vizită pastorală la Penitenciarul Poarta Albă, unde va oficia Sfânta Liturghie la Capela „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și va rosti un cuvânt de învățătură celor lipsiți de libertate. Totodată, un grup de colindători va vesti bucuria Nașterii Domnului. În Ajunul Crăciunului, duminică, 24 decembrie, de la ora 8.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Luni, 25 decembrie, de praznicul Nașterii Domnului, de la ora 9.00, ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Totodată, la sfârșitul slujbei, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului va susține un concert de colinde.