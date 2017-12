Tradiții și obiceiuri în luna lui Cireșar. De ce se spune că e bine să plouă în iunie

Iunie este luna în care vara își face apariția, un anotimp al zilelor pline de soare, căldură și vacanţe. Denumirea acestei luni provine de la zeița Iuno (Iunona), soția zeului Jupiter, protectoare a femeilor căsătorite. Astfel, se spune că prima lună a verii este favorabilă pentru nunți fiindcă, în decursul acestei perioade, se vor lega cele mai trainice căsnicii. Alţii sunt de părere că această lună a fost închinată Hebei, zeiţa tinereţii (juneţii), sau chiar că numele i se trage de la lunius Brutus, fondatorul libertăţii la romani. Conform tradiției populare românești, iunie mai este denumită și “Cireșar”, ”Cireșel” sau “luna cireșelor”, deoarece acum se coc aceste fructe. Această lună este înconjurată de o serie de superstiții cu privire la vreme și la productivitatea anului agricol, mai ales că în această perioadă orice furtună, vijelie sau ploaie torențială poate distruge lanul de grâu și porumb, livezile sau vița de vie. Se spune că, dacă tună mult şi fulgeră în iunie, atunci vara va fi noroasă, iar dacă pe parcursul întregii luni avem parte de ploi, atunci la Crăciun vom avea parte de belșug, în schimb nu vom avea recolte bune la porumb și mălai. În popor se crede și că, dacă vântul de la miazănoapte va bate în iunie, atunci grâul va avea roade bogate. Credințele populare mai spun că omizile multe sunt semn de vin și grâu mult.

CELE MAI IMPORTANTE SĂRBĂTORI

Pe lângă superstiții, iunie abundă în obiceiuri, cele mai multe pe 24, când se sărbătorește Drăgaica sau Sânzienele. În tradiția populară, Sânzienelele reprezintă un prilej de a sărbători soarele şi muncile agricole specifice anotimpului călduros. Sărbătoarea Sânzienelor mai este cunoscută şi sub denumirea populară de ”Amuţitul Cucului”, deoarece se spune că această pasăre cântă doar 3 luni pe an, de la sărbătoarea Bunei Vestiri până de Sânziene. Conform tradiţiei populare, în noaptea de Sânziene ielele se adună şi dansează în pădure, iar cine le priveşte rămâne mut sau înnebuneşte. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se sărbătoresc în fiecare an pe 29 iunie şi sunt cei mai cunoscuţi şi mai apreciaţi dintre sfinţi. Amândoi şi-au găsit sfârşitul ca martiri, în anul 67. Tradiţia spune că Sfântului Petru îi sunt încredinţate cheile Raiului.