TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII de Crăciun și Anul Nou!

Sărbătorile de iarnă aduc cu ele o serie de tradiții și superstiții. Repertoriul tradițional al obiceiurilor românești desfăşurate cu ocazia Anului Nou, dar și a Crăciunului cuprinde colinde de copii, colinde de ceată, cântecele de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, vasilcă, jocuri cu măști, dansuri, teatru popular și religios, etc. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria fiecărui popor. În seara de Ajun, casele sunt curate şi pregătite în aşteptarea colindătorilor. Colindul este cea mai larg răspândită tradiţie de Crăciun, alături de împodobirea bradului. Tradiţionala costumaţie de Crăciun, în Dorbogea, este făcută dintr-o ţesătură groasă de lână, de care sunt prinse legături de stuf, plante găsite din abundenţă pe malurile lacurilor dobrogene. Flăcăii se strâng în cete și merg la colindat.

Conform tradiției, în noaptea de Anul Nou românii trebuie să facă cât mai mult zgomot pentru a alunga toate spiritele rele. Unii merg chiar mai departe și obișnuiesc să țină în buzunar o căpățâna de ustoroi, care are menirea de a-i feri de spiritele rele. O altă superstiție de Revelion este aceea că atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a celui nou este bine să nu facem cheltuieli și să nu aruncăm nimic din casă (inclusiv gunoiul) deoarece, o dată cu el, aruncăm afară din casă și norocul. Nu în ultimul timp există și superstiția conform căreia oamenii nu trebuie să aiba nicio datorie pe când începe noul an, scrie calendarulortodox.ro. În caz contrar, aceștia vor rămâne datori întreg an.

O bine cunoscută superstiție spune că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an ne va influența tot anul. Conform tradiției, persoanele cu părul blond sau roșcat aduc ghinion în timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, dacă prima persoană care intră în casă este bărbat, anul va fi plin de noroc, în timp ce dacă femeile intră primele, acesta va fi plin de ghinion.

Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoană să poarte o haină nouă dar și ceva roșu, ori o altă culoare veselă pentru a atrage toate energiile pozitive, potrivit sursei citate. Este bine de știut că obiceiurile și superstițiile de anul nou variază în funcție de regiune și de țară. Unele dintre ele au fost modernizate în timp ce altele au fost uitate sau ignorate de cei tineri.

Nu în ultimul rând, în noaptea dintre ani dar și pe 1 ianuarie nu se plânge. Conform tradiției, persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an plin cu evenimente triste. Printre cele mai frumoase obiceiuri pe care românii le au în noaptea de Anul Nou dar și în prima zi a noului an, colindele joacă un rol extrem de important. Printre acestea trebuie neapărat să amintim Sorcova și Plugușorul.