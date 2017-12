„Tradiţiile şi căldura românilor m-au impresionat de fiecare dată”

Constanţa a primit, marţi, vizita ambasadorului Franţei în România, Excelenţa Sa Philippe Gustin, care a luat parte la o ceremonie organizată în careul militar francez din Cimitirul Central Constanţa, recent renovat, şi a inaugurat expoziţia foto-documentară „Francezi şi români în Marele Război”, deschisă la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” şi realizată în parteneriat cu Arhivele Naţionale ale României, la un veac de la izbucnirea Primului Război Mondial. Cu acest prilej, Excelenţa Sa a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului „Telegraf”, în care vorbeşte despre ospitalitatea românească şi despre dorinţa de a reveni în vacanţă, în România, după ce misiunea sa diplomatică în ţara lui Brâncuşi se va încheia.

Reporter (R): Misiunile diplomatice nu vă aduc pentru prima dată la Constanţa. Cum aţi colaborat în timpul mandatului dvs. cu Alianţa Franceză din Constanţa?

Excelenţa Sa Philippe Gustin (ES PG): Alianţa Franceză din Constanţa a fost un partener esenţial în organizarea celui de-al patrulea Forum al Cooperării descentralizate, care a avut loc în iunie 2013. Acest eveniment major, organizat în cooperare cu oraşul Constanţa şi judeţul Constanţa, a reunit aproximativ 300 de reprezentanţi ai colectivităţilor teritoriale, atât francezi, cât şi români. O astfel de reuniune nu a mai avut loc din 2009. Acest Forum a permis confirmarea dinamismului autorităţilor locale din cele două ţări ale noastre şi potenţarea parteneriatelor inovatoare şi constructive, care sunt concretizarea însăşi a construcţiei europene, cât mai aproape de ţară şi de cetăţeni. Profit de această ocazie pentru a aminti că oraşul Constanţa dispune, de mai mulţi ani, de un parteneriat cu oraşul Brest, mai ales în domeniul spitalicesc şi în cel al învăţării precoce a limbii franceze.

R: Aţi evocat rolul important al Alianţei Franceze din Constanţa…

ES PG: Exact, Alianţa Franceză joacă un rol important în acest cadru. Într-o manieră mai generală, Alianţa Franceză este un partener-cheie al Ambasadei Franţei, al Institutului Francez din România, în organizarea de evenimente culturale, mai ales în domeniul benzii desenate, al promovării francofoniei şi al organizării de cursuri de limbă franceză. Alianţa Franceză întreţine relaţii foarte bune cu filierele francofone din Constanţa, în particular cu liceele bilingve, şi îmi exprim dorinţa ca ea să lucreze şi mai mult cu Universitatea „Ovidius”, Biblioteca „Arthur Rimbaud” din Mangalia (iniţiativă a oraşului Charleville Mézičres) şi să construiască, sub atenta coordonare a consulului nostru onorific Dorel Glăvan, legături mai puternice cu companiile locale.

R: Cultura şi istoria reprezintă cartea de vizită a unei naţiuni. Ce credeţi că îi defineşte pe români, din acest punct de vedere?

ES PG: În calitate de istoric, pot spune că ceea ce m-a impresionat cel mai mult este istoria pe care Franţa şi România o împărtăşesc. Dacă ne uităm în urmă, Franţa a fost alături de România în multe dintre momentele importante din istoria sa. Acesta este un lucru nemaipomenit. Pe de altă parte, şi am mai spus asta, cred că cea mai mare bogăţie a României sunt locuitorii ei. Tradiţiile lor, simplitatea lor, dar şi căldura lor m-au impresionat de fiecare dată.

R: Ce vă va lipsi cel mai mult după ce veţi pleca din România?

ES PG: Eu, în calitate de ambasador al Franţei, am vizitat toate capitalele de judeţ şi am fost impresionat de fiecare dată de ospitalitatea cu care am fost primit peste tot. România este foarte diversă, se pot resimţi influenţele diferitelor minorităţi şi tradiţiile fiecărui loc, care au fost determinate de condiţii istorice şi geografice diferite, dar ceea ce îi uneşte pe români, din orice zonă ar fi, sunt calitatea primirii pe care ştiu să o facă şi faptul că te poţi simţi la ei ca acasă. Cred că asta îmi va lipsi.

R: V-aţi întoarce să petreceţi vacanţa în România?

ES PG: Sunt sigur că voi reveni. Înainte de a veni în România am mai trăit în alte state şi cu fiecare dintre aceste ţări am păstrat o legătură foarte puternică, mi-am păstrat prietenii de acolo şi mi-am petrecut concediile acolo. Nu voi uita România, voi reveni cu siguranţă.