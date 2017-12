Traducătorii și interpreții judiciari, organizați într-o Uniune Națională

19:37:40 / 18 Ianuarie 2015

Legea e foarte bună

De ani de zile am luptat pentru o astfel de lege, după schimbările în rău ale legislației noastre profesionale - Regulamentul de aplicare a Legii 178/1997 privind autorizarea și plata traducătorilor - în 2005, când era Monica Macovei ministrul justiției. Macovei a creat premisele autorizării unor persoane fără studii superioare, în baza diplomei de bac, dar cel mai grav lucru a fost că a creat condițiile pentru înființarea și a stimulat proliferarea "societăților comerciale care au în obiectul de activitate traducerile din și în limbi străine". Astfel, o mulțime de firme care nu aveau nicio treabă cu activitatea traducătorilor autorizați și ai căror patroni sunt cei mai mulți dintre ei din afara profesiei noastre și-au băgat traducerile în obiectul de activitate, cod CAEN 7430, apucându-se în mod abuziv și de traduceri autorizate și folosind tot în mod abuziv traducători autorizați de Ministerul Justiției: agenții de turism, case de amanet, ateliere de tâmplărie, lăcătușerie și tot felul de alte meserii, bijuterie și ceasornicărie, ateliere foto etc. Aceasta în condițiile în care astfel de firme nu sunt autorizate de MJ, deoarece acesta autorizează ca traducători numai persoane fizice cf. Legii 178/1997 și în condițiile în care aceeași lege reglementează care sunt entitățile care au dreptul să ne folosească: aceleași din cuprinsul autorizațiilor noastre, respectiv MJ, CSM, DNA, PÎCCJ, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, birourile notarilor publici, avocați și executori judecătorești, deci niciunde în această enumerare exhaustivă nu apar și societățile comerciale private că ar avea vreun drept să ne folosească și să intermedieze activitatea noastră. Ba mai mult, aceste firme au efectuat abuziv traduceri autorizate nu numai cu încălcarea Legii 178/1997, ci mai ales cu încălcarea Legii 36/1995 - Legea notarilor publici și a activității notariale, care atât în varianta veche, prin art. 8 lit.j, cât și în varianta ei republicată, cu modificări și completări, actualmente în vigoare, prin art. 12 lit. j, bagă "efectuarea și legalizarea traducerilor" de înscrisuri la acte și proceduri notariale, deci în competența notarilor publici. Prin urmare, traducerile de înscrisuri pt. clienți persoane fizice și juridice de drept privat nu ar trebui să se facă la SRLurile intitulate cu de la ele putere "birouri de traduceri autorizate", nici direct la traducătorii autorizați, ci la entitățile legalmente competente: birourile individuale notariale și societățile profesionale notariale, pe codul CAEN 6910 pe care îl au ele și nu pe 7430. Așa s-a lucrat și înainte, pe vremea vechilor notariate de stat, încă din 1950, deci de mai bine de jumătate de secol; "birourile de notariat de stat" primeau competența de a efectua traduceri de înscrisuri prin art. 3 din Decretul 79/1950 semnat de un om de geniu, reputat medic endocrinolog și psihiatru, profesor universitar și academician, ilustru savant de largă recunoaștere internațională, intelectual progresist și eminent om politic, care atunci avea calitatea de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, parlamentul democratic de atunci al RPR: tovarășul Constantin Parhon. Astfel, traducerea emana nu de la traducător, ci de la Notariatul de Stat, fiind produsul finit obținut prin colaborarea interprofesională reciproc-avantajoasă a mai multor categorii de oameni ai muncii, pe principiul sănătos al diviziunii sociale a muncii: traducătorii efectuau traducerile de înscrisuri, notarii de stat efectuau legalizarea, iar personalul secretarial notarial se ocupa de trecerea în registru, dare de dată și număr, îndosarierea și arhivarea exemplarelor de traducere pt. arhiva notariatului etc. Această competență a notariatelor de stat s-a menținut și ulterior, când prin art. 4 lit. g din Decretul 377/1960, "efectuarea și legalizarea traducerilor" intra la acte și proceduri notariale, îndeplinite exclusiv de notariatele de stat. Ba mai mult, prin art. 40 din HCM 1518/1960, care era un fel de Regulament de aplicare a Decretului 377/1960 privind organizarea și funcționarea notariatelor de stat, partea care avea înscrisuri de tradus era obligată să le dea la tradus numai la notariatele de stat, în cadrul cărora funcționau servicii de traducere; deci notariatul avea traducătorii lui, autorizați de MJ. Deci iată că partea nu se ducea la traducător, ci la notariat să dea traducerile în lucru. Le lăsa la notariat, le ridica de la notariat, le achita la notariat. Deci era foarte bine, fiindcă omul nu trebuia să-și bată capul și picioarele să găsească traducător și să facă șapte mii de drumuri și să plimbe hârtiile de colo-colo, ci își rezolva toate problemele într-un singur loc: la notariat. Odată cu desființarea notariatelor de stat prin intrarea în vigoare a Legii 36/1995 - Legea notarilor publici și a activității notariale, întreaga competență a acestora a fost în mod firesc preluată prin legea nouă de noile BNPuri, deci inclusiv efectuarea și legalizarea traducerilor de înscrisuri, prin art. 8 lit. j din lege, devenit art. 12 lit. j în varianta republicată a legii, actualmente în vigoare. Prin Anexa 1 la OMJ nr. 233/C/1996 de completare a Regulamentului de aplicare a Legii 36/1995, intitulată "Instrucțiuni pentru efectuarea și legalizarea traducerilor în cadrul activității notarilor publici", traducerile notariale se efectuau numai de traducători autorizați de MJ, care, cf. pct. 5 din Instrucțiuni, erau fie angajați ai birourilor notariale, fie liber-profesioniști plătiți de birourile notariale - deci nu plătiți direct de parte/ client. Pentru efectuarea traducerilor în cadrul birourilor notarilor publici se aplică onorarii mai mari sau egale cu onorariile minimale stabilite de stat, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea UNNPR, actualmente în vigoare fiind cele din Anexa 4 la OMJ nr. 46/C/2011. Problemă: autointitulatele "birouri de traduceri autorizate" înființate și stimulate să prolifereze de Monica Macovei prin modificarea în 2005 a Regulamentului de aplicare a Legii 178/1997 privind autorizarea și plata traducătorilor, s-au extins abuziv pe traduceri autorizate, deși aceasta este prin lege activitate notarială. Mai mult, SRLurile de traduceri au acaparat piața prin publicitate agresivă și mai ales prin prețuri de dumping, băgând prețuri intenționat mai joase decât tarifele practicate de birourile notariale, sabotând fățiș și cu rea credință activitatea notarială, știut fiind că notarilor le este interzis prin legislația profesională și codul etic al profesiei să își facă publicitate și să perceapă onorarii mai joase decât cele stabilite de MJ cu consultarea UNNPR. Astfel, clienții au ajuns să prefere să se ducă la SRLurile de traduceri, fiindcă ele își pun firme cât casa, colorate și luminoase, să sară în ochi omului, ba își scot și capre publicitare în drum, de se împiedică omul de ele, plus că afișează prețuri de dumping la traduceri, mult mai mici decât la notariate; deci notariatele pierdeau clienții și implicit și noi, traducătorii care lucram cu notariatele, pierdeam și noi, că dacă notariatul pierdea clientul, pierdeam și noi lucrarea. Traducătorii care nu vor să piardă de tot clienții care preferă să meargă la SRLuri au posibilitatea să colaboreze cu SRLurile de traduceri, la limita legalității, din motivele arătate mai sus, în condiții și la prețuri impuse de patronii SRLurilor de traduceri; desigur că patronii nu recunosc asta, dar dacă le ceri un preț corect, ori ți se spune că este prea mult și că nu are de unde să-ți dea atât, ori ți se mulțumește și ți se promite că atunci când biroul are traduceri pe limba/ limbile pe care ești autorizat, te va contacta. Bineînțeles că te bagă în baza lor de date laolaltă cu sute și mii de alți traducători liber-profesioniști, iar ordinea de contactare este în funcție de preț: birourile de traduceri sunt în general interesate să lucreze nu neapărat cu cei mai buni traducători, ci cu cei mai ieftini, deci aceștia sunt primii cărora le dă de lucru; restul primesc de lucru ori din an în paște, ori la paștele cailor. Foarte puține birouri de traduceri lucrează cu traducători angajați, pe care îi plătesc de regulă cu minimul pe economie; majoritatea preferă traducătorii PFA, fiindcă aceștia emit facturi, iar SRLul nu este obligat să plătească dări la stat pt. ei: impozit, contribuția la sănătate și la pensie, șomaj etc. Prin urmare, cu SRLurile astea nicicum nu ieși bine: dacă lucrezi cu ele, te plătesc de mizerie, egal dacă te angajează sau te folosesc ca PFA, iar dacă nu vrei să lucrezi cu ele, îți fură clienții fiindcă fac publicitate agresivă în care tu nu ai bani să investești și bagă prețuri mai joase ca tine la clientul final, mergând pe principiul câștigului la cantitate, adică să lucreze mult și ieftin. Astfel, în condițiile în care statul, prin ordin comun al ministrului justiției și finanțelor OMJ/ OMF nr. 772/C/414/2009, a stabilit că pagina trebuie să fie cu Arial de 12 la 1 rând și marginile de 2,5 cm peste tot, iar prețul pe pagină pt. traduceri efectuate pentru organele din Legea 178/1997 este 33,56 lei, la care se adaugă taxele de urgență, de muncă noaptea, în weekend, de sărbători etc., de limbi rar utilizate etc., eu la clienți privați care vin direct la mine sau vin prin birou notarial aplic tot OMJul în cauză, dar cu o infimă rotunjire, la 35 lei pagina, fiindcă nu am de unde să dau rest 1,44 lei; în același timp, în oraș se fac traduceri începând de la 8 lei pagina și, fiindcă nu prea se îmbulzește multă lume să vrea la 35 lei la mine, colaborez și cu un birou de traduceri; biroul ia 25 lei la de client, din care eu primesc 17,50, deci primesc jumătate din prețul meu, deși fac aceeași muncă. Și încă e bine, fiindcă alte birouri dau traducătorilor prețuri începând cu 5 lei pagina, mai ales la cei din orașele mici și de la țară; la acte din astea mici s-a ajuns să i se dea traducătorului prețuri începând de la 2 lei cazierul, 3 lei certificatul de naștere/ căsătorie/ deces, 7 lei diploma etc. Adică exploatarea omului de către om. La plata atât de proastă a traducătorilor autorizați, adică la prețuri pe pagină între 2 și 6 ori mai mici decât tarifele stabilite de stat s-a ajuns fiindcă patronii de SRLuri de traduceri susțin că ei, în calitate de comercianți liberi, nu au obligația să respecte onorarii stabilite de nimeni, nici de stat, nici de MJ, nici de UNNPR etc. și că la ei în firme ei fac ce vor și pun ce prețuri vor. Astfel, cum apare un SRL nou pe piață, bagă prețuri mai joase ca SRLurile celelalte de pe piață, ca să fure clienții acestora, iar celelalte nu se lasă nici ele mai prejos și scad și ele prețul. Nu din profitul patronilor, ci din munca noastră, care am ajuns să fim plătiți de mizerie. Adică ori spun traducătorilor că ei sunt nevoiți să scadă prețul, deci vor scădea și prețul traducătorului, ori caută alți traducători mai ieftini și renunță la cei cu care lucrau. Astfel s-a ajuns la situația aberantă ca o traducere să coste mai puțin decât legalizarea ei la notariat, nu fiindcă legalizarea ar fi prea scumpă, la 37,20 lei cu TVA inclus cât este, adică sub 10 euro, ci fiindcă SRLurile au tot ieftinit traducerile; de exemplu, acum în 2015, cel mai mic preț în oraș la mine (Constanța) este de 8 lei pagina, iar în 2000 când am început eu să lucrez, prețul cel mai mic era 15 lei, că atât era tariful în Anexa 4 a UNNPRului de la acea vreme, 150.000 lei vechi; atunci mai toți traducătorii de pe piață știam de Anexa 4, că o primeam și noi de la notariate, împreună cu indicația să nu luăm sub tariful din ea, iar noi, traducătorii autorizați, ne conformam și cam toți luam 200.000 lei vechi atunci; asta în condițiile în care atunci salariul minim pe economie era de 2.900.000 lei vechi, crescut mai apoi la 3.200.000 lei vechi; iar azi, când salariul minim a crescut de câteva ori de atunci, prețurile la traduceri au scăzut aberant. Odată cu apariția și proliferarea SRLurilor Monicăi Macovei s-a ajuns la scăderea dramatică a prețurilor pe pagină, traducerea ajungând mai ieftină decât legalizarea Asta a creat premisa pentru mafia birourilor de traduceri să treacă la pasul următor: adică după ce au sabotat efectuarea traducerilor de înscrisuri de către birourile notariale băgând prețuri pe pagină mult mai joase decât cele ale notariatelor și făcând publicitate agresivă, cu oferte speciale, bonusuri etc., mafia SRLurilor de traduceri a purces la sabotarea legalizării semnăturii traducătorilor de către notarii publici, învățând clienții că traducerile chipurile nu ar mai trebui legalizate, că legalizarea este ceva scump și inutil, că ștampila lor de "Birou de traduceri autorizate" neautorizat de nimeni e la fel de bună ca sigiliul notarial etc. Bineînțeles că motivația mafiei SRLurilor de traduceri, cum că dacă s-ar renunța la legalizare, patronii SRLurilor de traduceri ar putea crește prețul la traduceri și ar da mai mult traducătorilor este o minciună sfruntată. Dovadă că și cei care, cu de la ei putere, dau clienților traduceri doar cu ștampila traducătorului autorizat, sau mai grav, doar cu ștampila SRLului lor, omul de rând neștiind că așa ceva este ilegal, tot aceleași prețuri de mizerie cer la aceste traduceri nelegalizate, nici vorbă să le facă la preț mai mare și nici vorbă să dea traducătorului mai mult. Deci e clar că singurul motiv pentru care ei sunt împotriva legalizării notariale este fiindcă vor să scoată traducerile definitiv din notariat. Adică ei vor să rupă traducerile legalizate de instituția notariatului, să le bage în aceeași oală cu restul traducerilor, să se facă toate în mediul de faceri privat, la SRLurile lor, și astfel să se întâmple ce vor ei: în primul rând dereglementarea acestei activități, fiindcă prin ruperea ei de notariat, ea nu s-ar mai supune legislației notariale, contra căreia ei au fost și sunt și acum. Prin aceasta, samsarii exploatatori ar obține ce vor ei: neaplicarea tarifelor stabilite de stat, de MJ și aplicarea principiului prețului liber pe piața liberă și concurențială, cât mai mic posibil, cu cheltuieli cât mai mici posibile, adică noi, traducătorii autorizați am fi plătiți de mizerie de către SRLurile de traduceri, la fel ca până acum sau mai rău. Asta ar stimula în continuare dumpingul, concurența neloială și evaziunea fiscală. De asemenea, ar prolifera în continuare practicile incorecte, mai ales cea a încheierilor în alb și cea a ștampilelor multiple, prin care SRLurile fie cer traducătorilor teancuri de foi cu încheieri semnate și ștampilate în alb de traducător, lăsate de traducători SRLuror de traduceri sau trimise prin poștă, dacă traducătorii sunt din alte localități; de când cu schimbarea legislației notariale din august 2013, este obligatorie aplicarea ștampilei traducătorului autorizat pe marginile a două pagini adiacente, alături de sigiliul notarului public instrumentator care face legalizarea. De atunci a proliferat o nouă practică incorectă: aceea a ștampilelor multiple: adică SRLurile cer colaboratorilor să își confecționeze două sau mai multe ștampile identice, dintre care una rămâne la traducător, iar restul la SRLuri, care o folosesc, sau mai bine zis abuzează de ea după bunul plac. Deci practic, în prezent se lucrează tot ca și până acum: SRLul de traduceri trimite traducătorului autorizat scanuri după înscrisurile de tradus via e-mail, acesta efectuează traducerea și o trimite înapoi SRLului de traduceri tot prin e-mail, SRLul de traduceri o scoate la imprimanta lui și îi adaugă încheierea semnată și ștampilată în alb și merge la notariat pt. legalizare, asta dacă nu prostește clientul să vrea traducerea fără legalizare. Uneori SRLurile nici nu au acte originale, acceptă de la clienți scanuri, faxuri, xeroxuri etc., asta fiind o poartă larg deschisă către falsul în acte. Așa s-au dat la tradus de exemplu copii xerox după contracte de vânzare-cumpărare case, deși casele fuseseră de mult revândute, dar fostul proprietar avea o copie xerox veche după vechiul contract. Deci iată că schimbările în legislația notarială, printre care și aceea că traducerea unui înscris se face numai după original, copie legalizată, act cu semnătură legalizată sau cu dată certă este perfect justificată, la câte mânării s-au tot făcut. De asemenea, birourile de traduceri au făcut mânării cu încheierile semnate și ștampilate în alb, folosindu-le la traduceri efectuate de neautorizați, inclusiv la traduceri făcute cu Google Translate, pline de greșeli, fără știrea traducătorului autorizat care a dat SRLului încheierea respectivă. SRLurile obțin încheierile în alb și/ sau ștampilele traducătorilor autorizați fie prin șantaj - dacă nu ne dai, nu lucrăm cu tine și crăpi de foame - ori prin înșelăciune - e ok, și alți traducători ne-au dat așa ceva, nu e nicio problemă, de ani de zile biroul nostru lucrează așa; sau prin hărțuire: îl stresează într-una și aceeași zi pe traducătorul autorizat pentru tot felul de documente mici, dar pe care nu i le dau toate deodată; ex. un cazier de dimineață, un pic mai încolo un certificat de naștere, pe la prânz o adeverință de 3-4 rânduri, mai după-amiază repede-repede un set de acte auto etc., a doua zi la fel etc., până când traducătorul, stresat de atâtea drumuri pe care trebuie să le facă la SRL, mai ales pt. acte mici, din care nu scoate prea mulți bani, acceptă să lase încheieri/ ștampilă SRLului. Și cu mine au încercat unii hărțuirea asta, dar le-am zis calm că pe mine nu mă dor roțile de la biclă să merg la ei de câte ori e nevoie, dar eu încheieri în alb tot nu le dau. Împotriva acestor samsari care vor să saboteze și să dereglementeze activitatea atât a noastră, a traducătorilor autorizați, cât și a notarilor publici și a birourilor notariale, în 2008 am înființat împreună cu mai mulți colegi traducători autorizați din diverse localități din țară un ONG: Uniunea Națională a Traducătorilor Autorizați din România (U.N.T.A.R.), care să apere și să promoveze interesele profesionale ale traducătorilor autorizați și care să fie o interfață de colaborare între profesie și stat, adică MJ în calitate de minister de resort, precum și să avem bune relații cu alte organizații profesionale, mai ales cu Uniunea Națională a Notarilor Publici (UNNPR), cu care avem interese similare, dacă nu chiar identice. Așa că ONGul nostru a tot făcut demersuri, a trimis memorii, petiții etc. către MJ - Serviciul Profesii Juridice Conexe, în care arătam toate problemele de mai sus și multe altele care mai există și am cerut modificarea legislației, ca să scăpăm de SRLurile exploatatoare, dumpere și neautorizate. Și de asemenea și inutile, doar am zis: traducerea o facem noi, traducătorii autorizați; legalizarea o fac notarii publici, activitățile de secretariat, înregistrare, arhivare etc. le fac secretarele de la notariat, deci contribuția SRLului în procesul de efectuare și legalizare a traducerii este fix ZERO. De asta am cerut statului să ne scape de ele și să lucrăm din nou exclusiv pentru organele care au dreptul prin lege să ne folosească pentru desfășurarea activității lor. Noi, U.N.T.A.R., am cerut să devenim profesie de sine stătătoare, prin separarea noastră de restul traducătorilor; de asta am cerut redenumirea profesiei din traducător autorizat în traducător juridic, după modelul austriacului Gerichtsdolmetscher, introducerea ei în COR ca ocupație de sine stătătoare, diferită de cea de traducător în general, pe cod CAEN 6910 - Activități juridice și cod CPSA 6910.19 - Alte servicii juridice. Am cerut și reglementarea prin lege a înființării și funcționării unei uniuni profesionale care să cuprindă toți membrii profesiei, care să fie organizată și să funcționeze după modelul uniunilor celorlalte profesii care țin de MJ - Serviciul Profesii Juridice Conexe: notarii publici (UNNPR) și executorii judecătorești (UNEJ). Tot noi, U.N.T.A.R., am cerut și schimbarea modalității de autorizare, astfel încât să fie prin examen, așa cum este și la celelalte două profesii amintite, respectiv notarii publici și executorii judecătorești, și așa cum este și la traducătorii juridici din alte țări; și tot noi am cerut reglementarea formelor de exercitare a profesiei, precum și stabilirea răspunderii traducătorilor, precum și controlul activității acestora. De asemenea, U.N.T.A.R. a cerut stabilirea unei noi modalități de taxare, respectiv tarife pe mia de caractere ca în Austria, o modalitate mult mai precisă decât taxarea pe pagina fizică sau virtuală cu nr. variabil de caractere. U.N.T.A.R. a cerut și educație profesională continuă obligatorie, cum e și la celelalte profesii reglementate și multe ale lucruri bune și utile, spre binele profesiei, dar mai ales spre binele statului și al întregului popor. Tot ce am trimis eu MJului în calitate de vicepreședinte U.N.T.A.R., am trimis și UNNPRului, spre știință și mereu rugând UNNPR și pe domnul președinte Mănescu să ne ajute cu tot ce se poate, să sprijine demersul nostru și să ceară MJului modificarea și completarea legislației notariale acolo unde este cazul, respectiv secțiunea referitoare la efectuarea și legalizarea traducerilor. Noi credem într-o foarte bună și cât mai strânsă colaborare interprofesională reciproc-avantajoasă cu notarii publici și cu uniunea lor profesională UNNPR, cu care ne solidarizăm din toată inima și o susținem cu tot ce putem în implementarea noii legislații notariale și luptăm împotriva forțelor reacționare care o sabotează și care ne fac rău și nouă, și notarilor publici. Cât acolo la MJ a fost Monica Macovei și ulterior oamenii ei, nu s-a făcut nimic; a mai fost un proiect de modificare a Legii 178/1997 prin 2011, dar care s-a făcut după caragialescul "să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic"; și într-adevăr, proiectul din 2011 nu aducea nicio modificare esențială, în afară de titlul legii. Acum e altceva. În sfârșit se face ce trebuie, în sensul că Guvernul Ponta și în special MJ a înțeles că lucrurile au mers prea departe și că trebuie să se pună capăt amestecului unor societăți comerciale private în exercitarea unei profesii reglementate și mai ales trebuie să se pună capăt mânăriilor pe care le fac foarte multe dintre aceste firme. Noul proiect de lege privind traducătorii și interpreții judiciari este foarte bun și categoric că reprezintă un important pas înainte. Sperăm să intre în vigoare cât mai curând. Următorul pas ar fi completarea legislației notariale cu o prevedere similară art. 40 din vechea HCM 1518, astfel încât clienții privați să fie obligați să-și ducă actele la tradus exclusiv la notariate, unde să solicite îndeplinirea procedurii notariale de la art. 12 lit. j din Legea 36/1995 republicată: efectuarea și legalizarea traducerii, iar notariatele să dea actele părții în lucru la traducătorii lor, angajați sau colaboratori. În acest sens, proiectul de lege nouă ar trebui completat la formele de exercitare a profesiei cu încă una, respectiv angajat al unui birou individual notarial sau al unei societăți profesionale notariale. Abia așteptăm să se întâmple și asta.