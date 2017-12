Trafic cu cartelele de acces ale Spitalului de Urgenţă

Cartelele de acces ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au devenit un subiect mult discutat în ultima perioadă, managerul unităţii sanitare, dr. Dan Căpăţână, afirmând chiar că se face un adevărat trafic cu acestea, în prezent 3000 de cartele magnetice „circulând libere în Constanţa”. „Noi avem 2.000 de angajaţi şi 5.000 de cartele electronice. Bănuim cum s-a întâmplat acest lucru”, a declarat dr. Dan Căpăţână. El acuză fosta conducere de modul în care a eliberat cartelele, fără să aibă o evidenţă prea clară. El a mai explicat că dacă se pierdea o cartelă, ea era înlocuită contra sumei de zece lei, fără ca cea veche să fie dezactivată. „Cartela dată dispărută este vândută celor din exteriorul spitalului la preţuri cuprinse între 20 şi 30 de lei. Este o posibilitate care a dus la dublarea numărului de cartele existente”, a spus dr. Căpăţână. Managerul are informaţii cu unii le şi închiriază pe diferite sume, de la 10 la 20 de lei. Pe de altă parte, el îi incriminează şi pe studenţii medicinişti care, în opinia sa, nu ar fi trebuit să posede asemenea cartele, menţionând că studentul nu intră în spital când vrea el, ci doar când are treabă. Managerul a promis că va începe că „elimine” cartelele în plus, prin dezactivarea lor. „Avem posibilitatea să le dezactivăm pe toate, după care să le activăm pe cele ale angajaţilor”, a spus dr. Căpăţână. O altă variantă este ca cei care intră în spital, pe baza cartelei magnetice, să le fie verificate documentele care să ateste că sunt salariaţi, iar cei care nu pot demonstra acest lucru să nu mai poată folosi cartelele, prin dezactivarea lor. „Cartelele sunt proprietatea noastră”, spune managerul.

Problema este că, nu de puţine ori, oamenii de pază ai SCJU îşi depăşesc atribuţiile, luând chiar şi în „forţă” unele decizii, fapt recunoscut, din păcate, şi de manager, care a promis că va face totul ca ei să înţeleagă atitudinea corectă pe care trebuie să o aibă faţă de vizitatori. La adresa oamenilor de pază sunt sosite o serie de reclamaţii, oamenii plângându-se că au fost îmbrânciţi, înjuraţi şi chiar agresaţi. „Există presiuni şi abuzuri de ambele părţi, şi din partea aparţinătorilor, şi din partea paznicilor”, susţine dr. Căpăţână. Managerul este convins că toate aceste probleme vor fi eliminate în momentul în care va fi dată în folosinţă noua intrare. „Consiliul Judeţean Constanţa ne-a pus la dispoziţie banii care reprezintă de fapt contribuţia de 5%, potrivit legii. Este vorba de şapte sute de mii lei, sumă cu care vom putea să finalizăm proiectul de amenajare a intrării în spital. Va exista o recepţie, oamenii de pază să nu mai fie nevoiţi să dea relaţii, ci doar să-şi facă datoria de a asigura paza”, a declarat managerul.