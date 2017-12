Trafic cu şalău

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în timpul unei acţiuni de combatere a braconajului piscicol, un bărbat care transporta exemplare de peşte sub dimensiunea minimă legală. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că, luni dimineaţă, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră (SPF) Tulcea au verificat, pe drumul care leagă localităţile Murighiol şi Tulcea, o autoutilitară condusă de Mituş Stavarache, de 54 ani, din Galaţi. Anchetatorii spun că în maşină a fost găsită peste o tonă de peşte pentru care şoferul a prezentat documente de provenienţă şi transport. În timpul verificărilor, oamenii legii au observat însă că mai multe exemplare de şalău erau sub dimensiunea minimă legală de pescuit, respectiv 40 de centimetri. Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 68 de kilograme de şalău. Peştele a fost predat spre valorificare unei societăţi comerciale de profil, iar şoferul a fost sancţionat contravenţional cu 4.000 de lei pentru pescuit comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală.