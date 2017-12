Trafic deviat pentru lucrări în dreptul pasarelei „Val retro“

06:34:47 / 15 Iulie 2014

Spuneti-ne odata...

...cum trebuie sa procedeze persoanele cu handicap(in special locomotoriu) persoanele cu copii mici in carucioare ca sa traverseze de pe ...un mal pe altul? N-am vazut pe nimeni folosind periculosul asa zis lift,de pe care poti aluneca usor alunecand sau dezechilibrandu-se, In anul 2014,cand in Europa este o preocupare deosebita pt persoanele handicapate noi facem pasarele cu zeci si zeci de trepte. Rusine