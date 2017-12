Trafic în creștere pe canalele navigabile

În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioadă, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CNACN) Constanța a înregistrat un trafic bun în acest an, comparativ cu anul trecut. Potrivit directorului general al CNACN, Daniel Georgescu, în primele cinci luni ale acestui an s-a înregistrat un trafic de 10.206.071 tone capacitate, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost tranzitate 9.617.000 tone capacitate. Cu toate acestea, în mai 2014, traficul pe canalele navigabile a fost în ușoară scădere față de aceeași lună a anului trecut, consemnându-se 1.739.000 tone capacitatate. În mai 2013 au fost tranzitate 2.051.000 tone capacitate. ”Din cauza viiturilor și indundațiilor din țară, dar și din străinătate, au scăzut tarifele cerealelor pe bursă, fapt ce ne-a afectat și pe noi”, a explicat Gerogescu. El a precizat că, pentru acest an, CNACN și-a propus să realizeze măcar volumul de trafic înregistrat anul trecut, de 30 milioane tone capacitate. Cele mai tranzitate mărfuri pe Canalul Dunăre - Marea Neagră în primele cinci luni ale acestui an au fost cerealele și minereurile.