Trafic îngreunat de maşini neechipate de iarnă

Căderile masive de zăpadă şi viscolul care s-au abătut asupra judeţului Constanţa au provocat probleme pe drumurile judeţene, mai ales în zonele unde, în fiecare iarnă, se formează suluri de zăpadă care îngreunează sau chiar blochează traficul. Utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa se află pe drumurile judeţene încă de miercuri, când au fost semnalate primele căderi de zăpadă. “Cele mai multe probleme le-am întâmpinat pe Drumul Judeţean 391 între Mangalia, Albeşti şi Negru Vodă. În fiecare an sunt probleme cauzate de căderile de zăpadă în această zonă, lucru pe care, până în prezent, conducătorii auto nu l-au înţeles. Noi am intervenit vineri pentru a crea condiţii cât mai bune de trafic, însă unii conducători auto nu s-au conformat restricţiilor şi s-au aventurat înaintea utilajelor Regiei. Având în vedere că vizibilitatea era foarte redusă, iar maşinile nu erau echipate corespunzător, au derapat şi au blocat drumul, îngreunând avansarea utilajelor RAJDP. Am reuşit, în cele din urmă, să deblocăm drumul, pe care în prezent se circulă cu asistenţă din partea RAJDP, având în vedere că viscolul continuă să formeze suluri de zăpadă”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că a trimis către Poliţia Rutieră o adresă prin care solicită oprirea tuturor tirurilor care nu sunt echipate corespunzător, pentru a nu se crea şi alte blocaje pe drumurile judeţene. “Facem încă o dată apel la conducătorii auto să nu se aventureze pe drumurile judeţene dacă nu au vehiculele echipate corespunzător”, a spus Gâmbuţeanu. Cei care întâmpină probleme pe drumurile judeţene se pot adresa dispeceratului RAJDP la numărul de telefon 0372.704.683. De asemenea, dispeceratele zonale ale Regiei pot fi apelate la următoarele numere de telefon: Băneasa - 0241. 850.344, Hârşova - 0241.870.207, Topraisar - 0241.785.060, Tariverde - 0241.769.003 şi Cuza Vodă - 0241.810.590.