Trafic record de mărfuri înregistrat în 2021 în porturile maritime româneşti

Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat67,5 milioane tone in anul 2021, o crestere de 11,77%fata de 60,3 milioane tone in 2020, fiindcel mai mare trafic de marfuri din istoria porturilor maritime romanesti.

Pana la acest trafic record, in top figurau rezultatele inregistrate in anul 1988, de 62,3 milioane tone, in anul 2008, de 61,8 milioane tone si in anul 2019, cu 66,6 milioane tone.

In traficul total, cea mai mare pondere, de 37,3%, o detin cerealele, urmate de petrol brut 10%, articole diverse 9,2%, produse petroliere 8,1%, minereuri de fier, deseuri de fier 7,1%, ingrasaminte (naturale si chimice) 6,1%, si combustibili minerali solizi, cu 5,1%.

Din traficul total, 76% reprezinta trafic maritim si 24% reprezinta traficul fluvial. Atat traficul maritim, cat si cel fluvial au inregistrat cresteri semnificative. Traficul maritim a crescut cu 13,44%, la 51,62 milioane tone, iar cel fluvial cu 6,7% si a atins 15,86 milioane tone, fata de 2020.

In 2021, traficul de cereale a atins un record absolut de 25,17 milioane tone, fata de 21,9 milioane tone in 2020, fiind cel mai mare trafic de cereale inregistrat,consolidand pozitia portului Constanta de hub european de cereale.

Cresteri semnificative de traficse mai regasesc in cazul urmatoarelor grupe de marfuri: petrol brut, produse petroliere, combustibili minerali solizi,produse metalice, minereuri, seminte uleioase si fructe oleaginoase.

Scaderi de traficau fost inregistrate in principal la ingrasaminte, produse chimice si celuloza si deseuri de hartie. O scadere se observa si in traficul de containeresi anume 6,16 milioane tonein 2021 fata de 6,34 milioane tone inregistrate 2020. Aceeasi situatie se regaseste si in numarul de TEU-uri, respectiv 631.964 in 2021, comparativ cu 643.727 in 2020.

14.604 nave au facut escale in porturile maritime romanesti in 2021, fata de 14.380 nave in 2020.

In portul Constanta zona Constanta, traficul de marfuri inregistrat in 2021 a fost de 61,2 milioane tone, fata de 53,84 milioane tone in 2020.

In portul Constanta zona Midia, traficul de marfuri inregistrat in 2021 a fost de 6 milioane tone, comparativ cu 2020, cand s-au inregistrat 6,15 milioane tone.

In portul Mangalia, traficul de marfuri inregistrat in 2021 a fost de 338.472 tone, fata de 2020, cand s-au inregistrat 366.445 tone.