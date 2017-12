Trafic redirecţionat, restricţii ridicate în Mamaia

Pentru că au plecat turiştii, iar constănţenii nu mai au motive să străbată cât e ziua de lungă staţiunea Mamaia, reprezentanţii Primăriei Constanţa au retras şi restricţiile de viteză din staţiune. S-a redirecţionat traficul în aşa fel încât să nu mai fii nevoit să ajungi la sensurile giratorii pentru a întoarce în staţiune şi au fost demontate popritoarele care erau puse în staţiune în perioada sezonului estival pentru a mai domoli avântul şoferilor care nu ţineau cont de viteza impusă pentru circulaţie. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a precizat care a fost rolul „gâlmelor“ în staţiune şi de ce a fost nevoie pentru ca şoferii să le ia în serios. „Gâlmele sunt de la numărul 1 până la 8. La început am pus numărul 2, dar când am constatat că şoferii s-au şmecherit, în special constănţenii, am pus aleatoriu numărul 2 şi numărul 5. Dacă nu se opreau nici cu astea, puneam numărul 8, pentru că, după cum aţi văzut, nu am avut echipaje de Poliţie în vara asta în Mamaia şi a fost foarte bine. Dar, pentru ca omul care iese din club mai surescitat să nu meargă cu viteză mare, am pus aceste popritoare de viteză, care nu e cazul să fie menţinute şi în timpul iernii“, a declarat Mazăre. El a explicat că, în extrasezon, viteza legală de circulaţie este de 70 de km/h, la fel ca în fiecare an în această perioadă.