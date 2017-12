Traficant de arme, eliberat

După aproape două săptămâni de stat după gratii, Nicolae Răduş, de 27 ani, din localitatea Răzoare, acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a fost eliberat, ieri, de Tribunalul Constanţa, care i-a admis cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. Răduş a fost singurul din tot grupul de traficanţi de arme care a ajuns în arestul IPJ, unde însă nu a poposit prea mult. Reamintim că pe 25 noiembrie, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale au prins, în flagrant, în zona Portului Turistic Tomis, trei tineri în vreme ce încercau să vândă un pistol cu gaz şi cartuşe. Operaţiunea anchetatorilor constănţeni a fost pusă la cale după săptămâni întregi de filaj, timp în care aceştia au documentat activitatea infracţională a membrilor reţelei. Nicolae Răduş, de 27 de ani, din localitatea Răzoare, Marian Stamat, de 25 de ani şi Gabriel Stancu, de 27 ani, ambii din localitatea Negureni, au fost reţinuţi de oamenii legii în timp ce încercau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca „Ekol Firat Compact” şi şapte cartuşe, în schimbul cărora cereau 1.600 de lei. Aceasta era suma pe care membrii reţelei o solicitau în general pentru armele pe care le vindeau. Imediat după ce tranzacţia a avut loc, suspecţii au fost încătuşaţi de poliţişti, însă cercetarea a continuat cu ei în stare de libertate. La fel s-a întâmplat şi cu alţi doi bărbaţi prinşi de poliţişti, la o zi după reţinerea lui Răduş, în timp ce încercau să vândă o altă armă, flagrantul fiind organizat în zona Autogării Sud Constanţa. Anchetatorii spus că Florin Sima şi Costel Bucur se pregăteau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca Ekol Aras Magnum. În urma percheziţiei corporale efectuate, oamenii legii au găsit în buzunarele suspecţilor arma, suma de 1.400 de lei şi mai multe cartele SIM, pe care aceştia le foloseau pentru a-i contacta pe ceilalţi membri ai grupării. (C.C.)