Traficant de canabis condamnat

Un tânăr de 21 ani, din Constanţa, judecat pentru trafic şi consum de droguri de risc, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Constanţa, la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Raul Axinte a recunoscut acuzaţia procurorilor şi a cerut aplicarea legii micii reforme pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei. Sentinţa nu este definitivă. Precizăm că trei complici ai lui Axinte au fost condamnaţi în urmă cu trei luni pentru aceleaşi infracţiuni. Corneliu Marian Chiţu, de 24 de ani, a primit un an de închisoare, Dragoş Petru Budac, de 25 de ani, a primit un an şi jumătate, şi Florin Ciprian Şovăială, de 22 de ani, a fost condamnat la şase luni, toate pedepsele fiind cu suspendare. Conform rechizitoriului, liderul grupului, Budac, era cel care îi aproviziona pe ceilalţi cu haşiş. Anchetatorii spun că, în cursul anului 2009, Axinte l-a determinat de mai multe ori pe Chiţu să cumpere de la Budac diferite cantităţi de rezină de canabis, în scopul vânzării. Haşişul procurat de la Budac a fost porţionat în punguţe de la un gram la zece grame, în funcţie de cerinţe, şi vândut de fiecare dată unui client care, în realitate, era poliţist la Antidrog, infiltrat în reţeaua de trafic de droguri. Din cercetări a reieşit că indivizii obişnuiau să îi înşele pe cumpărători la gramaj. De exemplu, ei primeau bani pentru un gram de haşiş şi vindeau, de fapt, 0,6 grame. Reţeaua a fost depistată în februarie 2009, când Axinte şi Chiţu au fost prinşi în flagrant, în zona Casei de Cultură, în timp ce ofereau spre vânzare 9,7 grame de rezină de canabis investigatorului sub acoperire, preţul fiind de 50 de lei gramul. Oamenii legii au stabilit că drogul îi aparţinea lui Budac, dar acesta nu a vrut să spună de unde îl are.