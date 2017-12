Legea micii reforme, care le oferă suspecţilor ocazia de a beneficia de reducerea pedepsei cu o treime în cazul în care recunosc acuzaţiile aduse de procurori, începe să devină o „modă”. Aproape toate persoanele implicate în dosare penale cer instanţei să îi judece numai în baza probelor administrate la Parchet, fiind de acord cu tot ce spun procurorii împotriva lor. Aşa s-a întâmplat şi ieri în procesul în care Tudor Văduva, de 34 ani, din localitatea constănţeană Osmancea, este judecat pentru trafic de droguri de risc. Procurorul de şedinţă a cerut condamnarea lui Văduva la o pedeapsă privativă de libertate întrucât acesta se face vinovat de trafic de droguri. La rândul lui, avocatul a susţinut că tânărul a fost provocat de investigatorul sub acoperire să-i vândă canabis. Apărătorul a spus că acesta l-a contactat pe Văduva prin intermediul unei nepoate şi a insistat să îi aducă droguri. Acuzatul a cerut să fie condamnat la o pedeapsă cu suspendare. „Regret ceea ce am făcut, timpul petrecut în arest m-a făcut să realizez gravitatea acţiunii mele şi consecinţele pe care trebuie să le suport”, a spus Tudor Văduva în ultimul cuvânt. Instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit actului de inculpare, pe 8 decembrie 2010, Văduva a fost prins în flagrant după ce a încercat să-i vândă unui ofiţer sub acoperire 394,7 grame de canabis, pentru care a cerut 3.000 de euro. În prealabil, el i-a dat poliţistului sub acoperire o mostră de 0,4 grame de canabis pentru a vedea ce fel de marfă va cumpăra. Cu toate că la momentul flagrantului el era însoţit de Mihai Grădinariu, de 21 ani, din comuna Mircea Vodă, procurorii au stabilit că cel care a procurat canabisul şi a căutat cumpărători a fost numai Tudor Văduva. În cazul lui Grădinariu, procurorii au decis neînceperea urmăririi penale din lipsă de probe.