Traficant de haşiş arestat

După un filaj de două luni, ofiţerii Compartimentului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Biroului Teritorial Constanţa al D.I.I.C.O.T., au reţinut un tînăr constănţean suspectat că ar vinde droguri. Flagrantul a fost organizat în zona Muzeului de Marină din Constanţa, iar traficantul a fost prins în momentul în care încerca să-i vîndă 3 grame rezină de cannabis sau haşiş unui ofiţer sub acoperire. Dacă iniţial tînărul a susţinut că ar avea asupra sa doar o sumă în valută, alta în lei şi patru telefoane mobile, la percheziţia corporală, poliţiştii au descoperit pe lîngă 800 lei şi 50 euro şi patru bucăţi de culoare maronie în greutate totală de 26 de grame, ascunse într-o cutie şi care s-a dovedit a fi haşiş. Conform declaraţiilor traficantului, identificat a fi Eder Suliman, de 22 ani, drogul descoperit în buzunarele sale, pe care, acesta îl numea codificat ciocolată, era cumpărat din cartierul bucureştean Pantelimon şi a intenţiona să îl plaseze consumatorilor de droguri din Constanţa În urma audierilor, procurorul DIICOT - Biroul Teritorial Constanţa a dispus reţinerea tînărului sub acuzaţia de trafic de droguri de risc, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 cu pedepse cuprinse între 3 şi 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Ulterior, ca urmare a probelor prezentateîn instanţa de judecată, magistraţii au dispus arestarea lui Eder Suliman pe o perioadă de 29 zile.