Traficant de mercur condamnat

Un tânăr de 22 ani, din Buftea, prins de poliţiştii constănţeni în timp ce comercializa un kilogram de mercur, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. În plus, instanţa i-a acordat lui Vasile Ovidiu Apetrei un termen de încercare de patru ani şi jumătate, timp în care nu are voie să comită alte infracţiuni, în caz contrar riscând să ajungă după gratii. El a fost judecat, în libertate, pentru trafic de substanţe toxice. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, la sfârşitul lunii februarie, Apetrei a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase în Piaţa Ovidiu, din Constanţa, în timp ce aştepta „clientul” dispus să dea 4.500 de euro pe kilogramul de mercur oferit spre vânzare. Anchetatorii spun că Vasile Apetrei a recunoscut comiterea infracţiunii, declarând că are mercurul de la tatăl său, care i l-ar fi lăsat înainte să moară.