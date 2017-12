Traficant de persoane, în aşteptarea sentinţei

Procesul în care Enver Mustafa, de 39 ani, din Mangalia, a fost judecat, în libertate, pentru trafic de persoane, a ajuns ieri la final. Înainte de a acorda cuvântul pe fond, instanţa a audiat o martoră, care a infirmat spusele Nicoletei Crăciunică, fata ce îl acuză pe Mustafa că a obligat-o să se prostitueze. „Nu am văzut-o niciodată pe Nicoleta Crăciunică, nu ştiu de ce ea spune că am mers împreună în Olanda cu maşina. E adevărat că în vara anului 2003 am fost cu Enver Mustafa în Olanda, unde am stat cam cinci zile. Voiam să căutăm un loc de muncă pentru mine, orice, dar nu am găsit şi ne-am întors în România. În prima zi am locuit la hotel, iar în perioada următoare am dormit pe unde am apucat, în aer liber. Nu am stat nicio o clipă într-un apartament în care se aflau fete ce practicau prostituţia”, a declarat Corina Păsădică. Tânăra, care a spus că este concubina lui Iaşar Mustafa, tatăl lui Enver Mustafa, a adăugat că a plecat în Olanda cu autocarul, după ce a trecut graniţa cu un taxi luat din Arad. Instanţa a fost nevoită să renunţe la audierea şoferului taxiului, care se pare că este plecat din ţară şi să ţină cont de declaraţia acestuia, dată în faţa procurorului.

• DOVEZI „SLĂBUŢE” • Procurorul DIICOT Constanţa a cerut condamnarea lui Enver Mustafa la o pedeapsă maximă întrucât infracţiunea săvârşită este foarte gravă, cu toate că nu a recunoscut-o. În replică, avocatul lui Mustafa a susţinut că rechizitorul procurorului este „slăbuţ” şi că nu are dovezi clare ale vinovăţiei acuzatului. Apărătorul a cerut achitarea clientului său. Instanţa a amânat pronunţarea sentinţei pentru ca avocatul să aibă timp să depună concluzii scrise.

• FRICĂ • Amintim că procesul s-a desfăşurat cu uşile închise întrucât femeia pe care Mustafa a obligat-o să se prostitueze, a cerut protejarea intimităţii ei. În plus, Nicoleta Crăciunică a preferat să dea declaraţie în faţa judecătorului prin intermediul sistemului audio-video al instanţei. Ea a motivat că îi este frică să dea ochii cu Enver Mustafa. Potrivit anchetatorilor, în anul 2003, Enver Mustafa şi-a minţit victima, în vârstă de 28 de ani, că îi va găsi un loc de muncă în Olanda. Fără să bănuiască prin ce coşmar urma să treacă, pe 4 iunie 2003, tânăra a acceptat să-l însoţească pe suspect la Amsterdam, acolo unde acesta îi promisese că îi va face rost de un serviciu de baby-sitter. Procurorii spun că Enver Mustafa a sechestrat-o pe fată într-un imobil din Amsterdam, obligând-o timp de o lună să se prostitueze. Potrivit oamenilor legii, victima a reuşit să scape la un moment dat de sub supravegherea strictă a bărbatului şi a evadat. Ulterior, ea a fost inclusă în programul de asistenţă pentru victimele traficului de femei, program derulat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.