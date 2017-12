Traficanţi de arme condamnaţi

DECIZIE DEFINITIVĂ. Un constănţean va petrece trei ani după gratii, iar ceilalţi doi complici ai săi s-au ales cu cazier judiciar după ce instanţa i-a judecat pentru trafic de arme şi i-a găsit vinovaţi. Florin Sima, de 31 de ani, din localitatea Ostrov, are de ispăşit trei ani de închisoare în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, iar Nicolae Răduş, de 27 ani, din localitatea Răzoare, şi Costel Bucur, de 30 de ani, din Ostrov, au fost condamnaţi la doi ani cu suspendare. Sentinţa este definitivă. Conform rechizitoriului, Florin Sima a intermediat vânzarea a două pistoale marca „Ekol” şi a 12 cartuşe, fiind ajutat de Nicolae Răduş şi Costel Bucur, cărora Sima le promisese suma de 2.900 de lei. Toţi trei au fost prinşi în flagrant în noiembrie 2009. Primul care a căzut în plasa poliţiştilor, în zona Portului Turistic Tomis, a fost Nicolae Răduş. Pe 25 noiembrie 2009, el a fost reţinut de oamenii legii în timp ce încerca să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca „Ekol Firat Compact” şi şapte cartuşe, în schimbul sumei de 1.600 de lei. Oamenii legii spun că tânărul i-ar fi promis poliţistului sub acoperire care l-a abordat că îi va mai face rost de o armă, în acest sens sunându-şi un complice. La audieri, Răduş a recunoscut toate acuzaţiile. „Am făcut o prostie. Este vina mea că s-a întâmplat asta. Am vrut să vând pistolul fără să-mi dau seama ce fac. Am luat arma de la un alt individ, nu vă pot spune cine este. Acum suport consecinţele”, a declarat Nicolae Răduş. Ulterior, s-a răzgândit şi l-a „turnat” pe Sima, cel care le procura armele.

ARME ADUSE DIN BULGARIA. A doua zi, pe 26 noiembrie, poliţiştii au organizat un al doilea flagrant, într-un local din zona Autogării Constanţa Sud, din Constanţa, şi i-au reţinut pe Florin Sima şi Costel Bucur în momentul în care se pregăteau să-i vândă unui ofiţer sub acoperire un pistol marca Ekol Aras Magnum. În urma percheziţiei corporale efectuate, ofiţerii Serviciului Investigaţii Criminale au găsit în buzunarele suspecţilor arma, suma de 1.400 de lei şi mai multe cartele SIM, pe care aceştia le foloseau pentru a-i contacta pe ceilalţi membri ai grupării. Conform anchetatorilor, cei trei indivizi nu aveau documente de provenienţă pentru armele pe care încercau să le vândă, existând suspiciunea că acestea au fost aduse în ţară din Bulgaria.