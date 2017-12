Traficanţi de carne vie extrădaţi

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, extrădarea în Italia a şase persoane din Medgidia şi Ovidiu acuzate de autorităţile judiciare italiene de comiterea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane şi sclavie. Ainur Şaban, de 22 ani, Kemal Pomac, de 29 ani, Geilan Halit, de 20 ani, Burduşanca Iusein, de 22 ani, toţi din Medgidia, Acî Şaban, de 32 ani, Kemal Suliman, de 34 ani, ambii din Ovidiu, rămân în arest până când vor fi predaţi anchetatorilor din cadrul Tribunalului Ordinar din Milano. Totodată, instanţa a hotărât ca cea de-a şaptea persoană acuzată de autorităţile judiciare italiene de implicare în activitatea de trafic de carne vie, Cazaca Şaban, de 32 ani, din Ovidiu, să fie extrădată pe 28 august 2013. Magistraţii spun că femeia are un sugar de două luni şi jumătate, născut prematur, care are nevoie de mama lui. Cazaca Şaban va fi arestată şi trimisă în Italia în ziua în care fiul ei va împlini un an.

SUSŢIN CĂ SUNT NEVINOVAŢI Toate cele şapte persoane au apărut în faţa magistraţilor constănţeni şi au cerut să fie lăsate în libertate. Suspecţii au recunoscut că au fost în Italia în 2011 şi 2012, dar au negat că ar fi făcut trafic de persoane. Ei au cerut ca procurorii din Italia să le trimită dovada că sunt vinovaţi. Indivizii au declarat că au adunat fier vechi de pe străzile oraşului Milano şi l-au dus la centrele de colectare pentru a face rost de bani. Potrivit mandatelor europene de arestare, în perioada octombrie 2011 - septembrie 2012, constănţenii au recrutat mai multe persoane fără venituri, cu handicap fizic, toate din România, pe care le-au dus în oraşul italian Milano, unde le-au obligat să cerşească. Procurorii Parchetului Milano spun că sumele de bani obţinute de cerşetori intrau în buzunarele celor şapte constănţeni. De asemenea, membrii grupării sunt acuzaţi că erau violenţi cu victimele lor, pe care le ameninţau şi le băteau pentru a le determina să cerşească în folosul lor. Acestea erau obligate să trăiască în locuinţe improprii, fără a li se da mâncare şi apă. Din cercetările efectuate de anchetatorii italieni s-a stabilit că cei şapte suspecţi aveau maşini, case şi sume de mari de bani, toate fiind obţinute de pe urma activităţii cerşetorilor.