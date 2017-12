Traficanţi de droguri, la judecată

Procurorii DIICOT Constanţa au finalizat urmărirea penală în două dosare şi au trimis în judecată patru tineri acuzaţi de trafic de droguri de mare risc. Primii care au ajuns în faţa instanţei au fost Andrei Cristescu, zis Oreste, de 27 ani, din Constanţa, şi Mihail Virgil Stan, zis Miţu, de 25 ani, din Mangalia. Conform procurorilor, Cristescu a fost prins, pe 3 februarie 2010, în timp ce îi vindea unui ofiţer sub acoperire patru grame de canabis. Din cercetări s-a stabilit că Stan a fost ajutat de Cristescu să comercializeze 100 de grame de canabis. În ziua în care a fost prins în flagrant, Cristescu a declarat că avea drogul de la Stan. Oamenii legii l-au identificat pe acesta, care însă a dat vina pe un alt prieten, despre care a susţinut că i-a procurat canabisul pentru a-l vinde. Procurorii nu au avut probe certe împotriva celui de-al treilea individ şi au decis scoaterea acestuia de sub urmărire penală. Procesul lui Stan şi Cristescu va începe pe 17 mai. În al doilea dosar au fost deferiţi justiţiei, în stare de arest, Virgil George Bejan, de 22 ani, din Tulcea, şi Florin Machedon, de 23 de ani, din Constanţa. Amintim că cei doi au fost prinşi, în seara de 23 martie, în timp ce încercau să îi vândă unui ofiţer sub acoperire 100 de grame de canabis. Anchetatorii spun că cei doi cereau în schimbul stupefiantelor suma de 3.200 de lei. În urma percheziţiei efectuate în autoturismul suspecţilor, oamenii legii au descoperit drogurile, care au fost confiscate. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa au descins apoi în locuinţa lui Virgil George Bejan, de unde au ridicat alte 600 de grame de canabis, ambalate în pungi din plastic. Cei doi vor apărea în faţa judecătorilor pe 1 iunie.