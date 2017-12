Traficanţi de haşiş cer să fie eliberaţi provizoriu

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au judecat, ieri, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de doi tineri arestaţi pentru trafic de droguri, pe care au respins-o ca fiind nefondată. Cătălin Silviu Enache, de 32 de ani, şi Ionuţ Tibel, de 25 de ani, ambii din Constanţa, au solicitat instanţei să îi pună în libertate, promiţînd că vor respecta toate obligaţiile impuse de judecători şi că nu se vor sustrage de la judecată. Tatăl lui Ionuţ Tibel, Ştefan Tibel, nu a făcut o astfel de cerere la instanţă. Reamintim că, în seara de 2 octombrie anul acesta, în jurul orei 21.00, ofiţerii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate au prins în flagrant, în faţa City Park Mall, doi tineri care încercau să vîndă un kilogram de haşiş. Anchetatorii spun că Enache şi Tibel au venit în faţa mall-ului pentru a încheia afacerea, fără să bănuiască o secundă că au bătut palma cu ofiţerul sub acoperire căruia i-au plasat un kilogram de haşiş. La scurt timp de la încheierea tranzacţiei, cei doi tineri au fost însă reţinuţi de ofiţerii de la Crimă Organizată. În timpul audierilor, anchetatorii au reuşit să afle întreaga structură a reţelei. Poliţiştii spun că drogurile au fost aduse din Spania chiar de tatăl lui Ionuţ Tibel, Ştefan Tibel, în vîrstă de 51 de ani. Acesta din urmă a fost reţinut la mai puţin de o oră de la organizarea flagrantului. Ştefan Tibel, Cătălin Silviu Enache şi Ionuţ Tibel sînt cercetaţi penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi constituire de grup organizat în vederea săvîrşirii de infracţiuni. Cei trei au fost prezentaţi magistraţilor Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă, pe numele lor fiind emise mandate pe o perioadă de 29 de zile.