Traficanţi de uraniu în aşteptarea sentinţei

Curtea de Apel Constanţa a amînat, ieri, pronunţarea sentinţei în cazul a doi tineri condamnaţi pentru trafic de droguri şi alte operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional, care au contestat cu apel pedepsele primite de la Tribunalul Constanţa. Iurie Goncearenco, de 47 ani, cu cetăţenie dublă (română şi moldoveană), a fost condamnat la trei ani cu suspendare, iar Valentin Ionel Badea, de 42 ani, din Constanţa, a primit trei ani de închisoare cu executare. Avocaţii au susţinut că niciuna dintre probele existente în dosar nu arată că Badea sau Goncearenco au vîndut droguri altor persoane decît investigatorului sub acoperire, solicitînd achitarea pe motiv că faptele nu există. Apărătorii au vorbit despre faptul că cei doi au fost provocaţi să vîndă drogurile, iar „timp de trei ani cît a stat dosarul la DIICOT şi poliţiştii au stat cu lupa pe Goncearenco şi Badea, aceştia nu au mai comis nicio faptă penală”. Potrivit rechizitoriului întocmit pe 15 septembrie 2008 de Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pe 22 iulie 2005, Direcţia Poliţiei de Frontieră Constanţa s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că Badea ar fi implicat în traficul de droguri de mare risc, avînd informaţii că acesta ar avea mai multe legături cu persoane care se ocupă cu traficul de droguri şi de materiale nucleare ori radioactive. Badea şi Goncearenco au avut cîteva întîlniri cu investigatorul sub acoperire, în timpul cărora au pus la cale finalizarea tranzacţiei cu droguri şi uraniu. Conform actului de inculpare, Badea a susţinut că poate intermedia cumpărarea a două kilograme de uraniu cu preţul de un milion de dolari per kilogram şi a unei cantităţi mari de heroină, precizînd că uraniul provine din ţările membre ale fostei URSS, iar heroina, din Republica Moldova, şi poate fi introdusă în România de un cetăţean moldovean pe nume Iura, făcîn referire la Iurie Goncearenco. Anchetatorii au înregistrat convorbirile telefonice ale lui Badea din perioada 7 – 13 august 2005, din care a reieşit că individul a făcut demersuri pentru contactarea altor deţinători de materiale nucleare şi droguri. Printre persoanele contactate de Badea s-a numărat şi un anume Doru Popescu, depistat pe 19 octombrie 2005, în Bucureşti, deţinînd ilegal aprox. 500 de grame de seleniu izotop 74, în concentraţie de 100%, pe care intenţiona să-l pună în vînzare cu preţul de 2,5 milioane de dolari. Procurorii afirmă că, la sfîrşitul lunii august 2005, Badea a purtat mai multe convorbiri telefonice cu Goncearenco pentru a pune la cale afacerea cu droguri. Moldoveanul a intrat în România pe 22 august 2005, prin punctul de frontieră Galaţi, iar pe 30 august 2005 a ajuns în staţiunea Mamaia. Pe 2 septembrie 2005, Badea şi Goncearenco s-au întîlnit cu investigatorul sub acoperire pentru a discuta despre posibilitatea realizării unor tranzacţii cu uraniu şi droguri. Ca să îi arate ce fel de marfă intenţionează să vîndă, Badea şi Goncearenco i-au oferit colaboratorului sub acoperire, de mai multe ori, cantităţi mici de amfetamină şi metamfetamină. Toate aceste întîlniri ale celor doi cu investigatorul sub acoperire aveau drept scop final realizarea unei tranzacţii cu o cantitate de peste 50 de kg de droguri, care nu a mai avut loc din cauză că Iurie Goncearenco şi complicii săi l-au suspectat pe Badea că nu este de încredere.