Traficul de droguri, încurajat de pedepsele prea blânde

În ultima vreme, tot mai multe persoane acuzate de trafic de stupefiante au căzut în plasa poliţiştilor, unele dintre ele ajungând chiar după gratii, unde nu stau însă foarte mult. Chiar dacă poliţiştii şi procurorii fac eforturi pentru a-i prinde pe traficanţi şi se infiltrează, punându-şi viaţa în pericol, în lumea underground a Constanţei, munca lor se duce pe apa sâmbetei în momentul în care infractorii ajung în faţa instanţei. Pedepsele la care sunt condamnaţi sunt, în general, cu suspendare, astfel încât traficanţii de droguri se simt încurajaţi să-şi vadă mai departe de afaceri. În vreme ce judecătorii constănţeni emit sentinţe blânde în dosarele de trafic de stupefiante, magistraţii din Bucureşti şi din alte judeţe îi condamnă pe cei acuzaţi că vând droguri la pedepse cuprinse între şapte şi 15 ani de închisoare.

PRINŞI ÎN FLAGRANT Trei constănţeni judecaţi pentru trafic de canabis au beneficiat, ieri, de clemenţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, care le-au redus pedepsele date de Tribunal. Pentru prima oară în astfel de cazuri, sentinţele sunt cu executare. George Mihai Cornea, de 25 ani, a fost condamnat la un an şi jumătate, faţă de doi ani cât primise iniţial. El este acuzat că, pe 28 decembrie 2011, a cumpărat din Olanda 259 de grame de canabis, pe care le-a trimis în România printr-o firmă de curierat cu sediul în Constanţa. Tânărul şi-a rugat un prieten să-i ridice coletul şi să-l aducă la locuinţa lui. În urma percheziţiei domiciliare de pe 10 ianuarie, poliţiştii au descoperit drogul. Cornea a susţinut că a cumpărat canabisul pentru consum propriu. Alt tânăr a cărui pedeapsă a scăzut de la un an şi jumătate la un an este Adrian Vintilă, de 26 ani. Tânărul a fost prins în flagrant, pe 17 ianuarie, în zona Halta Traian, din Constanţa, în timp ce îi oferea unui colaborator sub acoperire 200 de grame de canabis contra sumei de 6.000 de lei. Al treilea individ care va sta mai puţin după gratii este Lucian Dănuţ Sărmăşan, de 24 ani. Pedeapsa iniţială de patru ani şi jumătate de puşcărie i-a fost micşorată la doi ani şi şase luni. El este acuzat că, în februarie, a vândut 75 de grame de canabis cu 300 de lei. Toţi cei trei indivizi sunt arestaţi preventiv, iar deciziile Curţii de Apel Constanţa nu sunt definitive.