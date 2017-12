Traficul de mărfuri între Constanţa şi Serbia, în creştere

La Master Congres Centre din Novi Sad s-a desfăşurat, ieri, cea de-a şaptea ediţie a Zilei Portului Constanţa, eveniment devenit tradiţional în regiune, organizat de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA (CNAPM) Constanţa. Evoluţia relaţiilor dintre Portul Constanţa şi porturile sârbeşti din 2007 încoace a determinat o creştere semnificativă a traficului de mărfuri, precum şi a numărului firmelor din Serbia prezente în Portul Constanţa. „Dacă în 2007, primul an în care Ziua Portului Constanţa a avut loc în Serbia, an în care a fost deschisă reprezentanţa CNAPM Constanţa, traficul de mărfuri era de un milion de tone, în 2012, traficul total de mărfuri a ajuns la 6.253.126 tone, dintre care 2.214.561 tone pe maritim şi 4.038.565 tone pe fluvial”, a declarat directorul comercial al CNAPM Constanţa, George Vişan. El a precizat că, în primele şapte luni ale acestui an, tendinţa de creştere a traficului de mărfuri este accentuată, ajungând la 4.109.261 tone, faţă de 3.776.015 tone în aceeaşi perioadă a anului trecut. Traficul fluvial reprezintă 53,5% din traficul total cu Serbia înregistrat în acest an. În structura grupelor de mărfuri, minereurile de fier şi deşeurile de fier deţin ponderea cea mai mare, cu peste 3 milioane tone, urmate de cereale (490.207 tone), îngrăşăminte (237.426 tone), produse metalice (127.796 tone).

COMPANII SÂRBEŞTI PREMIATE Vişan consideră că, în relaţiile economice cu Serbia, unul dintre cele mai mari avantaje ale Portului Constanţa îl constituie faptul că este atât port maritim, cât şi port fluvial. „Zilnic, aproximativ 200 de nave fluviale se află în port pentru operaţiuni de încărcare/descărcare mărfuri sau în aşteptare pentru a fi operate. Prin dotările de care dispune, Portul Constanţa permite acostarea oricărui tip de navă fluvială”, a spus diectorul comercial al CNAPM Constanţa. În cadrul evenimentului, partenerii Portului Constanţa au aflat despre stadiul derulării proiectelor majore de investiţii, a căror valoare depăşeşte 280 milioane euro. Tot cu acest prilej, în premieră, CNAPM Constanţa a premiat două companii din Serbia cu afaceri în dezvoltare în Portul Constanţa: MK Commerce - trader de cereale şi Elixir Group, firmă care derulează în prezent un contract pentru transportul a circa 3 milioane de tone de minereuri de fier spre China prin Constanţa.