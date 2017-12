Traficul de persoane ia amploare

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) au declarat, ieri, că, pe fondul crizei economice, cetăţenii sunt mai expuşi în faţa reţelelor specializate în traficul de persoane. În opinia şefului ANITP, Romulus Ungureanu, persoanele cele mai vulnerabile sunt cele ce locuiesc în mediul rural şi care sunt atrase de membrii grupărilor prin promisiuni legate de locuri de muncă bine plătite în Europa de Vest. “În realitate, aceşti oameni devin sclavi ai secolului XXI, în contextul în care tot mai mulţi patroni, în încercarea lor de a reduce costurile, apelează la muncitori aduşi de aceste reţele de traficanţi”, a declarat Ungureanu. Raportul anual al ANITP arată că peste 300 de minori, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, au fost traficaţi în anul 2011. Documentul arată că din totalul de 319 minori care au căzut în plasa acestor reţele 289 au fost fete şi 30 băieţi. Numărul total al victimelor identificate în anul 2011 este de 1.048, dintre care 729 adulţi. În calitate de iniţiator şi coordonator al Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de persoane, preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a evidenţiat rolul puterii legislative în lupta împotriva traficului de persoane. “Conştiinţa gravităţii traficului de persoane este, în opinia mea, esenţială pentru evoluţia societăţii din care fac parte. Şi spun acest lucru din postura unui cetăţean, şi nu de parlamentar. În această din urmă poziţie, de exponent al puterii legislative, am înţeles că trebuie să fac chiar mai mult, ştiind că fundamentele oricărei societăţi sunt oferite de o ordine care poate fi conservată prin legi stabile şi de valoare. În 2009 am avut şi oportunitatea de a acţiona şi am iniţiat formarea Grupului parlamentar pentru lupta împotriva traficului de persoane”, a declarat Zgonea.