În cursul zilei de astăzi, în staţiunea Eforie Sud, are loc lansarea campaniei „Traficul de persoane nu are vacanţă. Cât e factorul tău de protecţie?”. Campania de prevenire este organizată de un grup de zece tineri din localitatea Turda, judeţul Cluj, cu susţinerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Centrul Raţiu pentru Democraţie prin programul „Nu e de vânzare- Alege pentru binele tău” şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Constanţa. Campania se va desfăşura în perioada 3-9 iulie, în Centrul de Agrement New Paradise din staţiunea Eforie Sud şi în Constanţa. Publicul ţintă al acestei acţiuni sunt tinerii veniţi pe litoral în această perioadă, cu vârste cuprinse între 14 şi 25 de ani, iar scopul este scăderea riscului de victimizare prin traficul de persoane. (A.R.)