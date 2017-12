Poliţia Română a lansat ieri o campanie pentru prevenirea exploatării sexuale a femeilor, prin care se urmăreşte reducerea numărului de persoane traficate la nivel naţional şi îmbunătăţirea serviciilor de protecţie şi asistenţă. Proiectul, intitulat “Traficul de persoane se poate ascunde în spatele unei feţe prietenoase”, a fost elaborat de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi se va desfăşura pe o perioadă de un an, în parteneriat cu Institutul Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului din Austria, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională şi Centrul European pentru Drept Public din Grecia. Şeful Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Romulus Ungureanu, a declarat că traficul de fiinţe umane constituie o gravă infracţiune şi o încălcare a drepturilor omului, cu impact semnificativ asupra societăţilor europene şi are drept rezultat creşterea excluziunii sociale a persoanelor afectate. Campania are ca obiectiv consolidarea sistemului naţional integrat din România pentru monitorizarea, evaluarea şi prevenirea traficului de persoane, identificarea victimelor şi asigurarea protecţiei şi asistenţei acestora, în special în ceea ce priveşte incluziunea socială. Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că au intensificat activitatea de combatere a traficului de fiinţe umane, iar cooperarea instituţională şi schimbul de date între structurile specializate au facilitat anihilarea unor grupări de criminalitate organizată cu activitate infracţională în domeniul traficului de persoane. Astfel, spun oamenii legii, prin activităţile defăşurate la nivel naţional şi în parteneriat extern s-a reuşit diminuarea efectelor traficului de persoane, fapt evidenţiat prin scăderea numărului de victime şi de reţele infracţionale identificate în străinătate. Potrivit statisticilor, cele mai multe victime sînt femei tinere şi minore, cu vîrste cuprinse între 16 şi 25 de ani, din mediul rural, în special din judeţele Bacău, Dolj, Olt, Iaşi, Vaslui, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Botoşani, reprezentînd aproape jumătate din totalul victimelor identificate. În cursul anului 2008 au fost identificate 1.240 de victime, dintre care 614 femei (49%) şi 626 de bărbaţi (51%), provenind în proporţie de 60% din mediul rural (751 de victime), 36% din mediul urban (455) şi 4% (34 de victime) din Capitală. În primul trimestru al anului 2009 au fost identificate 239 de victime, dintre care 40% femei, majoritatea adulte. Dintre acestea, 75% au fost exploatate sexual şi 17,5% prin muncă forţată, 48% provenind din mediul rural, 45% din cel urban şi 7% din Bucureşti.