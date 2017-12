Traficul total de voce realizat prin intermediul reţelelor de telefonie fixe şi mobile în primul semestru al anului 2009 s-a ridicat la 23,5 miliarde de minute, în creştere cu 22% faţă de nivelul consemnat în perioada ianuarie-iunie 2008, a anunţat Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). \"În timp ce traficul de voce efectuat prin intermediul reţelelor publice fixe de telefonie a scăzut cu 15%, la 3,9 miliarde de minute în primul semestru al acestui an, traficul de voce originat (exclusiv roaming) de utilizatorii finali în reţelele publice mobile de telefonie din România a înregistrat un avans de aproximativ 34% faţă de perioada similară din 2008, depăşind 19,5 miliarde de minute în primul semestru al anului 2009\", se arată în raportul semestrial al ANCOM. Datele instituţiei arată că numărul total de linii de acces la servicii de telefonie fixă a înregistrat o creştere uşoară, de la 5,17 milioane la finalul anului trecut la 5,19 milioane la jumătatea acestui an, în condiţiile în care numărul total de abonaţi care utilizează aceste linii este în scădere, de la 4,12 milioane, la 31 decembrie 2008, la 4,07 milioane la 30 iunie 2009. \"Rata de penetrare a telefoniei fixe se menţine la un maxim istoric de 24,1% (+3 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008) la nivel de populaţie şi 53,7% la nivel de gospodării (+2,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008)\", potrivit ANCOM. În structura numărului total de linii de acces instalate, raportul dintre categoriile de clienţi s-a modificat faţă de aceeaşi perioadă din anul 2008, astfel că a crescut numărul de linii alocate clienţilor persoane juridice (de la 780.000 linii la jumătatea lui 2008 la 1,26 milioane linii în primul semestru al acestui an), în mare parte datorită dezvoltării segmentului de servicii de telefonie fixă de business de către operatorii de reţele mobile de telefonie. În primul semestru al anului, traficul de voce mediu lunar iniţiat de pe o cartelă SIM activă a fost de 2 ore şi 13 minute, în timp ce durata medie a unui apel de voce iniţiat în reţele publice mobile a fost de 121 secunde, în creştere cu şapte secunde faţă de prima jumătate a anului trecut. De asemenea, în prima jumătate a anului, românii au trimis 3,5 miliarde SMS-uri, aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (+96%). Preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, spune că evoluţia pieţei de comunicaţii în prima jumătate din 2009 este una \"liniştitoare\" şi a dat dovadă de stabilitate şi soliditate, înregistrând creşteri semnificative la nivelul traficului de voce din reţelele de telefonie mobilă şi stagnări sau creşteri uşoare în ceea ce priveşte numărul de utilizatori de telefonie.