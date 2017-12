Traficul pe Aeroportul Timişoara, blocat de un constănţean

ESCORTATE DE MIG-URI. Două avioane, unul aparţinând companiei aeriene Wizz Air, iar altul companiei Carpatair, au aterizat forţat, ieri dimineaţă, pe Aeroportul Internaţional Timişoara, după ce un bărbat a telefonat, la ora 06.50, la centrul infotrafic al aeroportului şi a declarat că în bagajul unui pasager se află o bombă. Bărbatul a susţinut că bomba s-ar afla într-un avion Wizz Air, care se îndrepta spre Roma. Acest lucru i-a pus în dificultate pe controlorii de traffic, având în vedere că prima cursă spre Roma pleca de pe aeroport abia la 09.30, adică la trei ore după primirea ameninţării cu bombă. Autorităţile au acţionat preventiv şi au întors din drum avionul Wizz Air, cu ruta Timişoara-Londra-Luton, care decolase înainte cu 10 minute de primirea apelului. Mai mult, teroristul le-a spus angajaţilor de la centrul infotrafic că persoana care are materialul explozibil asupra sa se numeşte Ion Cordoş. În urma verificărilor, pasagerul suspect a fost găsit la bordul aeronavei Carpatair care decolase de la Bucureşti şi avea ca destinaţie aeroportul din Timişoara. Cele două aeronave vizate au fost escortate de două avioane MiG-21 LanceR, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, aflate în serviciu de poliţie aeriană, până la aeroportul timişorean. Echipele pirotehnice ale SRI au verificat aeronavele, pasagerii şi bagajele acestora, iar concluzia finală a fost că ameninţarea a fost falsă.

PROFESORUL! La scurt timp de la primirea ameninţării cu bombă, cazul a fost preluat de lucrătorii SRI şi procurorii DIICOT. Anchetatorii au aflat că bărbatul mai sunase cu doar câteva minute înainte la aeroport pentru a cere informaţii cu privire la mai multe rute de zbor. După aproape o oră de la primirea apelului, anchetatorii au identificat atentatorul în persoana lui Viorel Anghelescu, de 48 de ani, din Constanţa. Echipele de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa au descins la locuinţa acestuia şi l-au imobilizat. Bărbatul a fost dus la sediul DIICOT Constanţa, de unde a fost preluat de o escortă şi dus la DIICOT Bucureşti, pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a reieşit că bărbatul, fost profesor de limba română, a ieşit la pensie pe caz de boală, în 2000, fiind diagnosticat cu schizofrenie paranoidă cronică.

BOLNAV CRONIC. Sora lui Viorel Anghelescu susţine că, din cauza bolii, fratele ei vorbea foarte mult la telefon cu diverse persoane, dar niciodată nu şi-a închipuit că este în stare de un asemenea gest. „Avea deseori ieşiri violente. Are probleme din copilărie. Boala s-a agravat după moartea tatălui. Din cauza depresiilor, el a fost internat de două ori la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare. Auzeam că vorbea la telefon şi că folosea foarte multe nume false. Odată l-am auzit spunând ceva de Dan Bitman. Ştiu că avea reacţii adverse faţă de armată şi serviciile secrete. A fost căsătorit şi are un băiat pe care i l-a crescut amanta, pentru că el nu a vrut să îl recunoască“, a declarat sora acestuia, Luminiţa Anghelescu. Din cercetările efectuate în acest caz a reieşit că numele pasagerului care ar fi avut o bombă în bagaj, menţionat de Viorel Anghelescu, a fost ales întâmplător de acesta, după ce, cu o zi înainte, ar fi avut un conflict cu o persoană care poartă acelaşi nume. Mai mult, seria de avion dată controlorilor de trafic pentru a părea cât mai credibil este, de fapt, seria lui de buletin. În urma audierilor, procurorii au ajuns la concluzia că boala lui Viorel Anghelescu se confirmă, motiv pentru care au dispus internarea sa sub pază, la Spitalul de Psihiatrie \"Alexandru Obregia\", din Bucureşti, unde va fi supus unor expertize medico-legale neuropsihiatrice, pentru a se stabili dacă a avut discernământ. El este acuzat în prezent pentru comiterea infracţiunii prevăzute de Legea nr. 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului şi infracţiuni prevăzute de Codul Aerian al României.