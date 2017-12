Traficul pe canalele navigabile, în scădere

Traficul de mărfuri pe canalele navigabile a scăzut în acest an, faţă de 2012, din cauza secetei care s-a răsfrânt asupra agriculturii şi, implicit, a producţiei slabe de cereale. Dacă, în primele şase luni ale lui 2012, traficul a fost de 14.869.028 tone capacitate, în aceeaşi perioadă a acestui an traficul a înregistrat 11.175.256 tone capacitate. Potrivit afirmaţiilor directorului Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN) Constanţa, Daniel Georgescu, pe primele locuri în clasamentul mărfurilor tranzitate în acest an s-au situat minereurile şi fierul vechi cu 54%, urmate de cereale cu 18% şi produse petroliere cu 10%. „Cu scopul de a mări traficul pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi pe Dunăre, compania a venit cu o serie de facilităţi pentru operatori. Astfel, oferim reduceri la ecluzările suplimentare, dar şi la utilizarea infrastructurii portuare şi de transport naval pe canalele navigabile”, a spus Georgescu. În altă ordine de idei, directorul CNACN a precizat că în această lună se va face şi o restricţie de navigaţie, de două-trei zile, pentru a se efectua lucrări de modernizare a podului din Portul Constanţa peste Canalul Dunăre - Marea Neagră.