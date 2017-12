Traficul rutier, blocat de un TIR răsturnat

Circulaţia rutieră pe tronsonul cuprins între Medgidia şi Cernavodă s-a efectuat cu greutate pe întreaga durată a zilei de ieri, din cauza unui autotren încărcat cu ciment, care s-a răsturnat în apropierea localităţii Mircea Vodă. Potrivit agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, în jurul orei 04.30, un tir condus de Aurel Mititelu, de 64 ani, rula dinspre Medgidia spre Cernavodă, şi transporta cîteva zeci de tone de ciment, încărcat de la Lafarge Romcim Medgidia. „În apropierea localităţii Mircea Vodă, într-o curbă, un şofer de TIR care venea dinspre Cernavodă mi-a distras atenţia, şicanîndu-mă cu lumina farurilor. În acel moment, am tras de volan spre dreapta, iar din cauza încărcăturii, tirul s-a balansat. M-am temut să nu mă răstorn în şanţul de pe marginea drumului şi am încercat să redresez autotrenul. Nu am mai reuşit, deoarece remorca derapase în şanţ şi, în doar cîteva secunde, maşina s-a răsturnat”, a declarat Aurel Mititelu. În urma incidentului, zeci de saci de ciment au căzut pe şosea, iar din cauza vehiculului de mare tonaj, vreme de aprox. o oră, circulaţia rutieră a fost blocată aproape complet. Pentru fluidizarea traficului, poliţiştii au cerut intervenţia unei macarale care să repună pe roţi vehiculul răsturnat. Iniţial a fost repusă pe şosea remorca, pentru a putea fi strîns tot cimentul împrăştiat, după care a venit rîndul autotrenului. Din cauza intervenţiilor macaralei, în mai multe reprize, circulaţia a fost blocată complet, iar echipele de muncitori chemaţi la locul incidentului au muncit la strîngerea cimentului pînă la lăsarea serii.