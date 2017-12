Tragedia de la Circul „Globus” ar fi putut fi evitată! Parlamentul este vinovat! (II)

Incendiul de la Circul „Globus” din București, în urma căruia au murit 11 animale, a avut un efect de bulgăre de zăpadă. Românii vorbesc tot mai des despre interzicerea folosirii animalelor în circuri, în timp ce se fac demersuri pentru mutarea viețuitoarelor supraviețuitoare mutate tocmai în Africa de Sud. În prima parte a articolului „Tragedia de la Circul „Globus” ar fi putut fi evitată! Parlamentul este vinovat!”, publicată în 19 ianuarie, aminteam faptul că, în urmă cu aproape doi ani, fostul deputat de Constanța Remus Cernea a inițiat o lege privitoare la interzicerea folosirii animalelor în spectacolele de circ. Propunerea a fost respinsă la vremea respectivă, însă ar putea avea o șansă în actualul Legislativ, cu ajutorul organizaţiilor pentru protecţia animalelor. Înainte ca proiectul să ajungă în Parlament, am fost curioși să aflăm părerea aleșilor constănțeni cu privire la acest aspect.

Incendiul de la Circul „Globus” din București, în urma căruia au murit 11 animale, a avut un efect de bulgăre de zăpadă. Românii vorbesc tot mai des despre interzicerea folosirii animalelor în circuri, în timp ce se fac demersuri pentru mutarea viețuitoarelor supraviețuitoare mutate tocmai în Africa de Sud. În prima parte a articolului „Tragedia de la Circul „Globus” ar fi putut fi evitată! Parlamentul este vinovat!”, publicată în 19 ianuarie, aminteam faptul că, în urmă cu aproape doi ani, fostul deputat de Constanța Remus Cernea a inițiat o lege privitoare la interzicerea folosirii animalelor în spectacolele de circ. Propunerea a fost respinsă la vremea respectivă, însă ar putea avea o șansă în actualul Legislativ, cu ajutorul organizaţiilor pentru protecţia animalelor. Înainte ca proiectul să ajungă în Parlament, am fost curioși să aflăm părerea aleșilor constănțeni cu privire la acest aspect.

CUM AR VOTA POLITICIENII O LEGE PENTRU INTERZICEREA ANIMALELOR ÎN CIRCURI

Analizând părerile specialiștilor, ideea de interzicere a spectacolelor cu animale nu pare deloc absurdă. Totuși, utlimul cuvânt în acest caz îl au actualii parlamentarii, pe care i-am contactat pentru a afla cum ar vota dacă ar avea în față o lege privitoare la interzicerea spectacolelor cu animale în circuri. Dintre cei 16 aleși care ne reprezintă județul, 12 au putut fi contactați și au acceptat să vorbească despre acest subiect. Ca în cazul tuturor măsurilor importante, părerile sunt împărțite, unii dintre aleși acceptând fără echivoc această interdicție, iar alții având rezerve. Printre cei mai rezervați în această privință se numără ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. „În acest moment, nu sunt de acord cu această măsură pentru că nu am toate datele. Trebuie să vedem ce prevede practica europeană și apoi să luăm o decizie, care trebuie cântărită foarte bine. Sunt total împotriva chinuirii animalelor, însă trebuie să avem în vedere că dacă mergem cu măsuri radicale atunci ar putea fi desființate inclusiv grădinile zoologice“, a spus social democratul Dobre. Colega lui de partid, deputatul Cristina Dumitrache, spune că ar fi de acord cu interzicerea animalelor în circuri, însă nu consideră măsura o prioritate. „E un trend la nivel mondial prin care se acuză cruzimea de a folosi animale la circ. De altfel, pe acest principiu eu nu mi-am dus copiii la circ. Aș putea să susțin un astfel de proiect, însă nu cred că ar fi o prioritate în momentul de față să inițiez eu așa ceva, dar adă este deja în Parlament atunci o votez“, a spus Dumitrache. deputatul Radu Babuș a ezitat să dea un răspuns direct, afirmând că, înainte de a emite o părere, trebuie să analizeze problema din toate punctele de vedere. „Atunci când va ajunge pe masa noastră o lege prin care se va interzice folosirea animalelor la circ, suntem dispuși să discutăm pe marginea acestui subiect. Trebuie să analizăm problema din toate părțile. Asta este menirea noastră de parlamentari“, a declarat Babuș. La rândul lor, senatorul Ștefan Mihu și deputatul George Vișan, ambii din PSD, au afirmat că nu sunt de acord cu circurile fără animale. „Circul fără animale, nu e circ. Sunt de acord cu animele la circ, dar să fie bine îngrijite și să nu ne batem joc de ele. Cei care dețin animale trebuie să-și asume și întreținerea lor“, a declarat Mihu. La rândul său, George Vișan a declarat: „Eu nu văd circul fără animale, pentru că așa am trăit eu. Însă, dacă normele europene spun altfel, atunci trebuie să ne conformăm. Până și câinii ni dresăm acasă. Eu zic că totul pleacă de la artă, nu că le ținem în captivitate, că în captivitate sunt ținute și la grădina zoologică, care ar putea fi închisă și ea dacă mergem pe principiul ăsta. Important ca cei care dețin animale trebuie să aibă grijă de ele, pentru că, altfel, avem o problemă“. Liberalii, în schimb, par mai hotărâți în ceea ce privește interzicerea animalelor în circuri. Senatorul Vergil Chițac este de părere că ar trebui să nu mai existe animale în circuri, dacă tehnicile de dresaj folosite sunt brutale. „Ca să votez o lege care interzice animalele în circuri, trebuie să știu mai întâi fundamentul unui asemenea act normativ. Dacă se demonstrează faptul că tehnicile de dresaj folosite provoacă traume animalelor, atunci există toate motivele pentru care o asemenea lege ar trebui să existe. Însă, înainte de toate, ar trebui impuse standarde clare în privința modului în care sunt tratate animalele din circuri. Aceste reguli ar trebui să stea la baza autorizării acestor circuri”, a declarat Chițac. Deputatul Robert Boroianu, de asemenea, consideră că se pot face spectacole interesante de circ și fără utilizarea animalelor. „Cred că se pot găsi modalități de a face divertisment fără a chinui animalele. Din câte știu, o inițiativă privitoare la interzicerea animalelor în circuri există deja, iar în momentul în care o voi avea în față, cu siguranță o voi vota”, a spus Boroianu. În asentimentul lui este și deputatul liberal Bogdan Huțucă. „Am văzut ce s-a întâmplat cu animalele de la Circul „Globus“ și m-a impresionat terbil de tare. În general, nu sunt de acord ca animalele să stea închise în spații înguste. Să ții un tigru sau un leu, care sunt animale cărora le trebuie spații largi, este o adevărată cruzime. Putem observa prin lumea întreagă că spațiile apentru animale sunt amenajate astfel încât acestea să se simtă cât mai bine. Dacă este în Parlament o inițiativă care interzice folosirea animalelor în circuri o să o analizez și o voi vota dacă este cazul. Vizavi de animalele din circuri, niciodată nu mi-a plăcut spectacolul acesta, pentru că bănuiesc că tehnicile de dresaj nu sunt tocmai decente“, a spus Huțucă. Nici deputatul ALDE Mircea Banias nu este prea încântat de folosirea animalelor în spectacolele de circ. „Nu mi se pare corect să ții animale în captivitate. Am văzut că deja în anumite state din lume se închid circuri. Poate ar trebui să facem și noi la fel. Știu că numerele cu animale de la circuri sunt spectaculoase, dar ne putem lipsi de ele“, a declarat deputatul Banias. Opinia sa este împărtășită și de către deputatul PMP Robert Turcescu, adept al spectacolelor cu acrobați. „Nu-mi plac animalele la circ. Sunt adeptul, mai degrabă, al spectacolelor de tip Cirque de Soleil, cu numere de acrobație, cu dans și chiar și puțin teatru. Consider că se pot face spectacole de circ fără a implica animalele. Nu mi se pare nimic amuzant și nici educativ în numerele de circ ce implică animale. Nici măcar copiii nu sunt entuziasmați de aceste spectacole. Îmi amintesc că o duceam pe fiica mea cea mare la circ și nu era deloc încântată de elefantul pus să stea pe scăunel sau de alte animale care trec prin foc, de exemplu. Așa că aș vota o lege pentru interzicerea animalelor în circuri”. Deputatul USR de Constanța, Stelian-Cristian Ion, ne-a spus că ar susține o inițiativă legislativă pentru interzicerea animalelor în circuri, dar va lua în considerare și direcția pe care o stabilește partidul din care face parte. „Dacă la nivelul formațiunii politice se va lua o decizie care este contrară convingerilor mele, cel mai probabil voi da un vot de abținere”, a spus parlamentarul. Pe de altă parte, deputatul UDMR de Constanța, Janos Istvan Antal, de profesie zootehnist și fost director al Hergheliei Mangalia, ne-a explicat că, în acest caz, lucrurile nu trebuie privite în alb sau negru, pentru că situația este mult mai nuanțată. „Dacă e sau nu normal să ții animalele în circuri depinde mult de metodele de dresaj folosite și de condițiile în care sunt ținute. Așa cum există grădini zoologice depășite, în care animalele sunt ținute în spații improprii și nu sunt întreținute corespunzător, pot exista și circuri în care se utilizează metode depășite de dresaj. Însă, dacă sunt folosite tehnici moderne, civilizate, iar animalele sunt îngrijite așa cum trebuie, ar putea trăi și în circuri”, a spus deputatul UDMR. Analizând părerile pro și contra ale parlamentarilor de Constanța, am putea spera că, într-un fel sau altul, tragediile precum cea de săptămâna trecută de la Circul „Globus” nu se vor repeta, iar abuzurile asupra animalelor vor înceta. Totuși, nu trebuie să uităm că trăim în România, țara lovită foarte des de amenzie colectivă.

Animalele sălbatice ale Circului Globus ar putea fi relocate în Africa de Sud

În timp ce lumea vuiește despre interzicerea spectacolelor cu animale în circuri, Primăria Capitalei a anunțat că va intenționează să semneze un parteneriat cu Asociaţia Vier Pfoten, pentru a reloca animalele sălbatice de la Circul „Globus”, multe dintre ele urmând să fie duse în Africa de Sud. „Aceste animale vor ajunge în rezervaţii sau sanctuare, unde condiţiile să fie cât mai aproape de necesităţile fiecărei specii şi fiecărui exemplar. Felinele mari, de exemplu, leii, tigrii, vor fi duşi probabil în Africa, la sanctuarul nostru din Africa de Sud, Lionsrock”, a declarat coordonatorul de proiecte de la Vier Pfoten, Kuki Bărbuceanu, citat de Mediafax. Până în acest moment, reprezentanţii asociaţiei au stabilit că vor trebui relocaţi cel puţin şapte tigri, două cămile şi mai multe animale de talie medie şi mică. Costurile pentru mutarea animalelor ar putea fi suportate fie de Primăria București, fie de Asociația Vier Pfoten.

Citește și:

Tragedia de la Circul „Globus” ar fi putut fi evitată! Parlamentul este vinovat!