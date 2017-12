MIRACOLUL A DURAT DOAR CÂTEVA ORE. Micuţul în vârstă de un an şi nouă luni, care a fost transportat joi seară, în stare critică, la Spitalul Judeţean, după ce tatăl său s-a aruncat cu el în braţe de la etajul nouă al unui bloc din Constanţa, a murit la câteva ore de la internare. „În pofida eforturilor depuse şi de medicii din ambulanţă şi de cei din urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, viaţa micuţului nu a mai putut fi salvată. El a decedat la câteva ore după ce a fost adus în unitatea sanitară”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. Micuţul supravieţuise în mod miraculos căderii de la aproape 30 de metri înălţime... „Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, ce a provocat o colecţie de sânge în zona cefalică”, a precizat dr. Mihai Onciu, şeful Serviciului de Medicină Legală Constanţa. Medicii legişti au efectuat ieri şi necropsia lui Giuseppe Finocchiaro, de 58 de ani. „În urma autopsiei am constatat o dilacerare complexă meningo-cerebrală, ca urmare a zdrobirii capului. Leziunile sunt foarte grave, ele fiind cantonate la toate segmentele. Am descoperit, de asemenea, leziuni sistemice degenerative la nivelul miocardului şi în zona renală, dar care nu sunt importante în economia decesului. Bărbatul suferea de diabet. S-au prelevat probe biologice, pe baza cărora se va stabili dacă victima se afla sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, a adăugat dr. Mihai Onciu. Felicia Tiron, de 35 de ani, concubina agresorului, este în continuare internată în Spitalul Judeţean Constanţa, starea ei de sănătate fiind stabilă.

O STICLĂ CU APĂ. Ancheta deschisă de poliţiştii şi de procurorii constănţeni a dat la iveală informaţii incredibile. Oamenii legii au audiat-o vineri pe Felicia Tiron şi au aflat ce anume a declanşat criza de furie a concubinului ei, Giuseppe Finocchiaro. „Între cei doi exista deja o stare conflictuală, generată de problemele financiare pe care le aveau. Pe acest fond a avut loc tragedia. Soţia a declarat că i-a cerut bărbatului să meargă la magazin ca să cumpere o sticlă de apă plată pentru copil. Femeia povesteşte că el a refuzat, aşa că a insistat, pe un ton imperativ. La un moment dat, cetăţeanul italian a apucat un cuţit aflat în apropierea lui şi a înjunghiat-o de două ori. Ea a ieşit din apartament strigând după ajutor, moment în care bărbatul a încuiat uşa locuinţei şi s-a aruncat de la fereastră cu micuţul”, a declarat Andrei Bodean, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Felicia Tiron a fost lovită în piept şi în zona şoldului, însă rănile suferite nu i-au pus viaţa în pericol. Anchetatorii spun că Felicia Tiron şi Giuseppe Finocchiaro se confruntau cu mari dificultăţi financiare, după ce bărbatul a împrumutat suma de 53.000 de euro pentru a dezvolta o afacere şi nu a mai reuşit să restituie banii. „Felicia Tiron a declarat că până acum au mai existat mici probleme în interiorul cuplului, dar a precizat că cetăţeanul italian nu a fost niciodată violent cu ea”, a adăugat procurorul Andrei Bodean. „A fost un moment de nebunie din partea lui. Pur şi simplu şi-a pierdut controlul. Nu era agresiv de obicei, a fost o relaţie frumoasă totuşi. Dar de când a pierdut o sumă de bani, parcă i-a luat Dumnezeu minţile!”, a declarat Felicia Tiron. În apartamentul care îi aparţine femeii au fost găsite mai multe medicamente prescrise, în general, persoanelor cu probleme neuropsihice. „Vom traduce prospectele, care sunt redactate în limba italiană şi vom afla cu certitudine pentru ce tip de afecţiune au fost prescrise”, a declarat procurorul Adrian Bodean.

GEST DE NEÎNŢELES. Amintim că joi seară, cetăţeanul italian Giuseppe Finocchiaro, în vârstă de 58 de ani, din Torino, şi-a înjunghiat concubina cu un cuţit, după care şi-a luat copilul de un an şi nouă luni în braţe şi s-a aruncat cu el de la etajul nouă al blocului în care locuia. Giuseppe Finocchiaro s-a prăbuşit de la aproape 30 de metri înălţime, pe peluza din faţa blocului T10, situat pe bulevardul Tomis. În urma impactului cu solul, bărbatul a murit pe loc, în vreme ce fiul său a suferit răni grave. Vecinii au povestit scenele terifiante la care au asistat. „Am auzit zgomot din apartamentul lor: vaze sparte, mobilă răsturnată, semn că el o urmărea pe ea prin casă. S-au certat toată ziua, începând de dimineaţă dar, spre seară, el a devenit foarte violent. Am tot auzit aceste bufnituri şi mi-am dat seama că ceva se întâmplă, dar nu am îndrăznit să cobor. La un moment dat, ea a ţipat foarte tare, a deschis uşa locuinţei şi a ieşit pe hol strigând: „Ajutaţi-mă! Salvaţi-mi copilul! Vrea să-mi omoare copilul”. Atunci, am ieşit din casă şi am văzut-o pe ea, pe hol, plină de sânge. Am sunat imediat la 112”, a declarat o martoră. Între timp, însă, Giuseppe Finocchiaro se baricadase în apartament. Oamenii au încercat să forţeze uşa locuinţei pentru a afla ce se întâmplă înăuntru, dar nu au mai putut face nimic pentru a opri gestul şocant al bărbatului...