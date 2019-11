Tragedia din Portul Midia, explicată pas cu pas de pilotul navei eșuate

Comandantul de cursă lungă Ieronim Florin Rusu, pilotul navei „Queen Hind”, vasul sub pavilion Palau care pleca duminică seară din Portul Midia încărcat cu 14.600 de oi și care s-a răsturnat pe un bord, scufundându-se parțial la foarte scurt timp de la desprinderea de la cheu, a postat o scrisoare deschisă pe pagina sa de Facebook, consternat fiind din cauza „celor apărute în presa scrisă și a informațiilor false, sau incomplete, apărute și pe rețelele de socializare. Comandantul Rusu explică în scrisoarea sa deschisă și cui se datorează salvarea imediată a celor 22 de membri ai echipajului navei.

Redăm mai jos, integral, scrisoarea pilotului maritim Ieronim Florin Rusu.

Scrisoare deschisă

Ref : Tragedia QUEEN HIND

„Mă numesc Rusu Ieronim Florin, angajat la SC MARITIME PILOT SRL ca PILOT MARITIM 1, am 67 ani și sunt Pilotul navei QUEEN HIND.

Trebuie să precizez că sunt posesorul brevetelor Comandant de cursă lungă și Pilot maritim 1, având o experiență în pilotajul navelor maritime de peste 30 ani, iar brevetul pe care-l posed îmi dă dreptul să pilotez nave de orice mărime, fără limite.

Consternarea mea este datorată celor apărute în presa scrisă și a informațiilor false, sau incomplete, apărute și pe rețelele de socializare.

Doresc să prezint filmul complet al tragediei navei QUEEN HIND :

Pe data de 25.11.2019 ora 10.20 m-am prezentat la bordul navei pentru plecarea navei QUEEN HIND de pe cheul de nord din portul Midia. Comandantul navei mă informează că nava are pescaj Prova 5,90 m, Pupă 6,54 m iar pentru siguranța navei și a manevrei dorește două remorchere, având în vedere și faptul că este nou pe nava; a preluat nava în ziua plecării ei.

La plecarea de la cheu remorcherul CANAL SERVICE 11 a luat remorcă prova, iar remorcherul BRĂILA a luat remorcă pupă. Încercând largarea navei de la cheu cu cele două remorchere am constatat că nava nu poate ieși de la cheu, ba mai mult se înclină la stânga foarte mult aprox 10 grade. Am stopat remorcherele, nava a revenit la înclinare zero. Folosind mașina navei FOARTE ÎNCET ÎNAINTE am constatat că nava nu se mișcă, refuzând să părăsească cheul. În acel moment am înțeles că nava este pusă pe uscat, fiind acostată la cheu și îl informez pe Comandant despre această. Prima întrebare a acestuia a fost „care este natura fundului mării în locul respectiv ?” Spunându-i că în acea zona a portului nu avem decât fund nisipos și mâl, acesta îmi sugerează să folosim mașina JUMĂTATE ÎNAINTE și nava va ieși de pe uscat; lucru care s-a dovedit adevărat. Odată ce nava a părăsit cheul, remorcherele au început să lucreze conform ordinelor primite, iar mașina navei a fost redusă la FOARTE ÎNCET ÎNAINTE. Parcurgând aprox. 500 m până la ieșirea din zona Șantierului Naval, am remarcat că nava guvernează cu greutate, iar stabilitatea navei este precară, această inclinându-se la stânga sau la dreapta foarte mult. În acel moment am înțeles gravitatea situației, am căutat să mențin nava la extremitatea maximă din stânga șenalului navigabil. Trebuia să evit blocarea portului în eventualitatea că nava se va răsturna în mijlocul canalului navigabil. Nava începuse să se încline spre dreapta exagerat de mult. Eram convins că există riscul de răsturnare a navei, cu siguranță înainte de a ieși din port, drept pentru care am stopat nava și am solicitat asistența tuturor remorcherelor din port.

Au răspuns prompt remorcherele BUCUREȘTI, ALEXANDERU 2 și PESCĂRUȘ 3. Când remorcherele au sosit lângă navă, deși au încercat să împingă nava din tribord, bordul în care era înclinată nava, această continuă să se încline, răsturnarea fiind iminentă. Trebuie să menționez că toate cele 5(cinci) remorchere au executat comenzile primite prompt și cu profesionalism. Nava fiind foarte tare înclinată, deși am luat în calcul reîntoarcerea navei la cheu, mașina navei nu a mai răspuns la comenzi, fiind probabil inundată cu apă. La acel moment Comandantul navei, înțelegând că nava este pierdută, a ordonat ABANDONAREA NAVEI și salvarea echipajului. Subsemnatul am fost recuperat de remorcherul BUCUREȘTI. De la bordul remorcherului am coordonat permanent prin radiotelefonul portabil acțiunea de salvare a echipajului. Parte din echipaj erau la prova navei, alții la pupă navei, iar un alt grup se aflau lângă comanda de navigație, împreună cu Comandantul navei; 22 membrii în echipaj, inclusiv Comandantul navei. Permanent am ținut legătură cu Căpitănia Portului Midia prin radiotelefon, iar atunci când un membru al echipajului a căzut la apă, am solicitat prin Căpitănia Portului, serviciul ambulanță 112 și am ordonat pilotinei MARITIME 2 să asiste remorcherul CANAL SERVICE 11 și să dea o mâna de ajutor pentru recuperarea marinarului căzut în apă. Știam că acest marinar urmă să între în șoc hipotermic.

Toată acțiunea de salvare a echipajului s-a desfășurat în timp record pentru că nimeni din exterior nu a intervenit peste ordinele pilotului, repartizarea pozițiilor remorcherelor și a pilotinei fiind datorată pilotului ce a coordonat și evaluat situația de la față locului, fiind la bordul remorcherului BUCUREȘTI.

Consider că toată acțiunea declanșată și desfășurată de la momentul ABANDON NAVA a fost un succes datorat bunei pregătiri a marinarilor români aflați la bordul remorcherelor: CANAL SERVICE 11, BRĂILA, ALEXANDRU 2, PESCĂRUȘ 3, BUCUREȘTI și pilotina MARITIME 2. Aceștia au salvat vieți ale marinarilor aflați pe nava QUEEN HIND și deși doar ei merită toate laudele, noi marinarii români, nu ne-am făcut decât datoria față de semenii noștri.

Personal, ca Pilot Maritim 1, nu doresc lauri sau laude, dar nici nu accept că vreun merit al acestor echipaje să fie însușit de oportuniștii de la uscat, mai ales că acești oportuniști își permit să trunchieze adevărul unei situații dramatice, să dea declarații false, etc.

Mă întreb: mințind, în urma unei tragedii, oare ce au de câștigat ?

Repet, această scrisoare deschisă se datorează indignării față de oportuniști, declarații și afirmații false apărute în mass media și pe rețelele de socializare.

Comandant de Cursă Lungă,

Pilot Maritim 1

Rusu Ieronim Florin”