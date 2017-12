Tragedia elenă pune banii pe fugă

Grecia seamănă tot mai mult cu un bolnav aflat în comă profundă, pe care medicii de la Bruxelles îl țin în viață pe cale artificială; în tot acest timp, rudele bolnavului, adică oamenii de afaceri greci, încearcă din răsputeri să nu plătească oalele sparte de acesta în timpul vieții. Cam așa arată acum o fostă economie debordantă, infectată între timp de excesele financiare ale unei clase politice puse pe căpătuială, notează analiștii KeysFin. Ei apreciază însă că de această situație tragică ar putea beneficia rudele de la țară (România, Bulgaria și chiar Turcia) - ele îi așteaptă cu brațele deschise pe investitorii greci puși pe fugă. „Din discuțiile cu investitorii eleni am aflat că mulți dintre ei au primit deja propuneri de parteneriate, de infuzii de capital și de extinderi ale afacerilor. Pe fondul blocajului financiar uriaș provocat de închiderea băncilor elene, ei și-au reorientat liniile de capital către destinații mai sigure, iar România are o imagine excelentă din acest punct de vedere, mai ales în sectorul agricol“, spun cei de la KeysFin. Dincolo de agricultură și retail, grecii sunt interesați și de construcții, cu focus direct pe marile dezvoltări imobiliare (complexuri rezidențiale și de business), de turism și de IT.