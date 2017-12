Tragedie în familia lui Gary Barlow

Cântăreţul şi compozitorul britanic Gary Barlow şi soţia sa, Dawn, au anunţat, luni, într-un comunicat, că sunt devastaţi de pierderea celui de-al patrulea copil al lor, care s-a născut fără viaţă sâmbătă. „Eu şi Dawn suntem devastaţi de pierderea bebeluşului nostru. Poppy Barlow s-a născut fără viaţă pe 4 august, la Londra. Obiectivul nostru acum este să-i organizăm o frumoasă înmormântare şi să ne iubim cei trei copii din toată inima”, se arată în comunicatul familiei Barlow. Gary şi Dawn Barlow, care formează o familie de 12 ani, au trei copii: Daniel de 11 ani, Emily de zece ani şi Daisy de trei ani. Cei doi anunţaseră, în luna aprilie a acestui an, că vor deveni părinţii unei fetiţe, pe care doreau să o boteze Poppy.

În luna iunie, Gary Barlow, liderul trupei Take That, a fost desemnat tatăl-vedetă al anului, în urma unui sondaj devenit o tradiţie în Marea Britanie. Liderul trupei Take That este cântăreţ, pianist şi producător, precum şi unul dintre cei mai de succes compozitori din Marea Britanie. Este aşteptat, duminică, să participe la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, de la Londra.