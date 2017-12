Tragedie în fotbalul românesc

Lumea fotbalului este în stare de șoc, după ce fostul mare internațional Daniel Prodan a decedat miercuri seara, la doar 44 de ani, în urma unui infarct miocardic. Tragedia s-a produs în jurul orei 20.00, în casa de la Pipera a fostului fotbalist, când acesta stătea liniștit pe canapea și privea la televizor. Medicii veniți la fața locului l-au resuscitat, însă au fost nevoiți să pronunțe decesul. Șocul este cu atât mai mare cu cât Prodan nu se confruntase niciodată cu probleme cardiace. „Am primit vestea morții lui Didi Prodan aproape de miezul nopții. M-a șocat, n-am putut închide ochii toată noaptea. Este incredibil, nu ai nicio boală, nu te doare nimic și te prăbușești dintr-o dată și mori. Este de necrezut pe un corp sănătos să apară infarct miocardic. Cauze pot fi destule, însă el era perfect sănătos. Ani la rând i-am fost medic și niciodată, dar absolut niciodată nu a avut probleme cardiace. Problemele lui au fost doar cu accidentările, asta se știe. Îi văd toată viața prin fața ochilor. Era un prieten de suflet, îl cunosc de 25-26 de ani, de când juca fotbal. Un băiat extraordinar, cu glumele mereu la el, optimist, cu mult respect, ce să mai, un om deosebit. Dumnezeu să-l ierte! Fotbalul românesc a pierdut un om de valoare!”, a spus fostul medic al naționalei de fotbal a României, Pompiliu Popescu.

MEMBRU AL „GENERAȚIEI DE AUR”

Prodan s-a născut pe 23 martie 1972 la Satu Mare și a evoluat la Olimpia, echipa locală, între 1991-1992. Apoi a ajuns la Steaua București, formație unde a jucat până în 1996, când s-a transferat la Atletico Madrid, de unde a ajuns în Scoția, la Glasgow Rangers. În 2000 a revenit la Steaua București, apoi a mai trecut pe la Rocar București (2000-2001), FC Național (2001 și 2002-2003) și Messina (2002). Membru al „Generației de Aur” a fotbalului românesc, a strâns 54 de selecții la echipa națională în perioada 1993-2001, participând cu reprezentativa României la Campionatul Mondial din 1994, unde a fost integralist în toate cele 5 partide, și la Campionatul European din 1996. Nevoit să se retragă din fotbal din cauza unei accidentări, Prodan a urmat cursurile școlii de management sportiv, Institutul „Johan Cruyff“ din Barcelona, apoi a activat la director sportiv în cadrul Federației Române de Fotbal. A fost concediat însă de noua conducere a federației și s-a aflat într-un război permanent cu președintele Răzvan Burleanu în ultimii doi ani.

PLÂNS DE COLEGI ȘI PRIETENI

Vestea cumplitei tragedii i-a șocat pe foștii săi colegi și a fost primită cu durere atât de reprezentanții și fanii cluburilor la care a jucat, cât și de oamenii de fotbal. „FC Steaua București își exprimă regretul și starea de soc la aflarea veștii că fostul mare fundaș al echipei noastre, Daniel Prodan, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Daniel Prodan a fost unul dintre cei mai buni fundași centrali ai Stelei și ai echipei naționale a Romaniei”, a titrat site-ul grupării roș-albastre, alături de care Prodan a cucerit cinci titluri de campion, o Cupă și două Supercupe ale României. „Daniel Prodan, fostul jucător al clubului nostru, a murit la vârsta de 44 de ani din cauza unui atac de cord. Fotbalistul a jucat pentru Atletico un sezon și jumătate. El a sosit în ianuarie 1997 și a plecat în iunie 1998. În 2012, căile clubului nostru și cele ale jucătorului român s-au reintersectat atunci când Atletico a jucat finala Europa League la București, capitala țării natale. Acolo, Prodan a văzut-o pe Atletico cum a câștigat titlul european, iar el era ambasador al finalei. Președintele, managerul general și conducerea noastră transmit condoleanțe familiei lui. Odihnește-te în pace, Daniel Prodan!”, a notat pagina oficială a lui Atletico Madrid. Federația Română de Fotbal a anunțat regretul privind dispariția lui Daniel Prodan, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, în care face și o scurtă prezentare a carierei fostului fundaș, în timp ce Liga Profesionistă de Fotbal transmite, la rândul ei, „sincere condoleanțe familiei greu încercate”. Un astfel de anunț a fost postat și pe pagina personală de Facebook a lui Gheorghe Hagi, dar și pe cea a grupării manageriate de fostul căpitan al naționalei: „Clubul FC Viitorul și Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ deplâng trecerea prematură în neființă a fostului component al „Generației de Aur“, Daniel Prodan. Cele două cluburi constănțene transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să te odihnească în pace, Didi !”.

Fostul mare internațional Gică Popescu a dezvăluit că stătea de vorbă, pe mesaje, cu Daniel Prodan cu puține minute înainte ca acesta să sufere infarctul fatidic. „În momentul în care s-a stins, Didi îmi trimitea mesaje... Mă uit în gol la telefon și văd ultima noastră conversație. Măcar am apucat să ne luăm rămas bun... Odihnește-te în pace, prieten drag!”, a postat acesta pe pagina sa de Facebook. „Nu vreau să supăr pe nimeni, dar a avut o inimă cum puțini români au avut. Am fost coleg cu el la echipa națională, coleg de cameră o bună perioadă de timp, sunt profund afectat. De când am aflat, de la doctorul Pompiliu Popescu, la prima oră a dimineții, nu mai sunt eu, nu mă regăsesc. A fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am trăit cel puțin 5 ani de zile lângă el ca un prieten. Voi veni sâmbătă să-mi iau „la revedere“ de la el”, a mărturisit Dorinel Munteanu, care a izbucnit în plâns. „Este o adevărată lovitură! Mi-a fost ca un copil. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. E tot ce pot să spun, am rămas fără cuvinte”, a spus fostul președinte al FRF, Mircea Sandu. „Sunt şocat! Mi-a fost coleg de naţională, mi-a fost coleg de birou la FRF, nu a arătat niciodată că ar fi avut probleme de sănătate. Chiar nu ştiu ce s-a întâmplat. Jucam fotbal împreună, depuneam efort şi niciodată n-a arătat că ar fi avut vreo problemă”, a declarat fostul portar Florin Prunea.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului internaţional va fi depus la Arena Naţională, unde fanii îi vor putea aduce un ultim omagiu.

