Tragedie în lumea muzicii: cântăreţul Prince a decedat!

Cântăreţul american Prince Rogers Nelson a decedat joi, la vârsta de 57 de ani, anunţă surse citate de site-ul american TMZ.

Prince Rogers Nelson a fost găsit mort în studioul său de înregistrări, situat în Paisley Park, California.

Potrivit şerifului local, Jason Kamerud, autorităţile au fost solicitate pentru o urgenţă medicală, găsind o persoană decedată.

Conform TMZ, autorităţile cercetează cauzele decesului celebrului cântăreţ american.

"Poliţia investighează un deces într-o locaţie a superstarului Prince, în comitatul County, Minnesota. Nu putem dezvălui alte informaţii", a precizat Kamerud.

Prince, în vârstă de 57 de ani, fusese spitalizat recent cu simptome de gripă.

ULTIMUL CONCERT, CU CINCI ZILE ÎNAINTE DE MOARTEA LUI

Ultimul concert al lui Prince a fost pe 16 aprilie, la Fox Theatre, în Atlanta. Prince a urcat pe scenă, deși fusese spitalizat cu o zi înainte. Avionul său privat a aterizat de urgență la Illinois, cântărețul fiind transportat la spital, cu simptome asemănătoare gripei pe 15 aprilie. A fost tratat în spital timp de trei ore şi la cererea sa, fost externat și s-a întors acasă, primind medicație pentru gripă, conform CNN. Deși se simțea slăbit, a urcat a doua zi pe scenă, a cântat timp de o oră și jumătate pentru a-i asigura pe fanii săi că nu are nicio problemă, transmite TMZ. La show-ul din Atlanta, Prince a spus câteva cuvinte profetice publicului: “Așteptați câteva zile înainte de a vă risipi rugăciunile!”

Pe 21 aprilie, legendarul Prince a murit la vârsta de 57 de ani. Conform CNN, Prince a fost găsit inconştient în ascensorul studioului său muzical din complexul rezidenţial Paisley Park.

ÎN STARE DE ȘOC, MARII ARTIȘTI DEPLÂNG DISPARIȚIA PREMATURĂ A LUI PRINCE

În stare de șoc, celebritățile și-au exprimat regretul și durerea pe rețelele de socializare, relatează USA Today:

Steve Vai, pe contul său de facebook: "Nu a fost un Prinț, a fost un Rege!" ("He wasn’t a Prince, he was a King!")

Whoopi Goldberg scrie pe contul de Twitter: “Așa se aude când plâng porumbeii (actriţa face referire la titlul faimosei piese a lui Prince, "When Doves Cry" -n.r.). Condoleanțe familiei și nouă tuturor!”

Regizorul american Spike Lee a postat pe Twitter o fotografie în care stă alături de Prince, transmite USA Today. Cineastul a atașat mesajul: “Mi-e dor de fratele meu! Prince era genial, avea un umor debordant. Mă distram cu el copios!”

Cântărețul MC Hammer a scris pe Twitter:”Îl iubeam pe omul ăsta. A plecat prea devreme. Nu pricep de ce, dar din păcate e adevărat. Raiul e al tău, Prince.”

Actorul Samuel L. Jackson scrie: “Sunt în stare de șoc. Cum adică a murit Prince? E o pierdere îngrozitoare.”

Billy Idol, muzicianul britanic de hard rock, și-a exprimat uimirea și regretul într-o postare scurtă pe rețeaua de socializare Twitter: “Oh, Dumnezeule. Nu pot să cred că Prince a murit...a fost un adevărat talent. Odihnească-se în pace.”

Justin Timberlake spune: “Sunt amorțit. Uimit. Nu poate fi adevărat.”

Katy Perry, pe Twitter: “Și așa... lumea a pierdut multă magie. Odihnește-te în pace, Prince! Mulțumim că ne-ai oferit atâtea...”

Missy Elliot scrie: “Este sfâșietor. Aveam o pictură cu Prince pe perete, în urmă cu mulți ani. Pentru că muzica lui a inspirat atâția oameni... RIP”

Keith Urban: “Tocmai am auzit despre Prince...nu pot să cred...”

Lenny Kravitz scrie tot pe Twitter, conform TMZ: “Fratele meu în muzică... Prietenul meu.... Cel care mi-a arătat posibilitățile ascunse în mine...”

Slash, fostul chitarist de la Guns N'Roses: “Atât de trist să aud de moartea lui Prince. Unul dintre cele mai mari talente muzicale care au existat în secolul XX.”

Boy George: “Asta-i cea mai tristă zi. Plâng. Prince, să te odihnești în pace.”

Lindsay Lohan: “Mulțumesc, Prince pentru toată inspirația și pentru că ai răspândit talentul tău în toată lumea.”

SCURTĂ BIOGRAFIE

Prince Rogers Nelson, cunoscut sub numele de scenă Prince, născut pe 7 iunie 1958, a fost un cântăreț, compozitor, actor și multi-instrumentalist american. Prince a fost recunoscut de întreaga lume pentru inovațiile aduse în industria muzicii, dar și pentru munca sa eclectică, prezența scenică excentrică și stilul vocal unic. A fost văzut ca un pioner al "sunetului Minneapolis". Muzica sa îmbina genurile rock, R&B, soul, funk, hip hop, disco, psychedelia, jazz și pop.

Artistul s-a născut în Minneapolis, Minnesota, și a dezvoltat un interes pentru muzică de la o vârstă fragedă, compunând prima sa melodie la 7 ani. După ce a înregistrat piese cu formația verișorului său, 94 East/ 94 Est, Prince, în vârstă de 19 ani a înregistrat câteva demo-uri fără succes, înainte de a-și lansa albumul de debut For You/ Pentru Tine, în 1978, sub coordonarea managerului său Owen Husney.

UN COMPOZITOR DEOSEBIT, RECOMPENSAT CU NUMEROASE PREMII

Un compozitor prolific, în anii 80, Prince a compus și produs melodii, deseori fără a-și semna munca cu propriul nume, ci cu pseudonime.

După ce a lansat albumele Around the World in a Day (1985) și Parade (1986), a urmat albumul solo aclamat de criticii muzicali, Sign "O" the Times (1987). A lansat apoi încă trei albume solo, înainte să debuteze în formația New Power Generation, în 1991. Și-a schimbat numele de scenă în 1993 cu un simbol greu de pronunțat, ermetic, supranumit "Simbolul Iubirii".

În anii 2000, și-a luat din nou numele legendar de Prince. Ultimul său album, HITnRUN Phase One, a fost lansat în 2015.

UNUL DINTRE CEI MAI BINE VÂNDUȚI ARTIȘTI DIN TOATE TIMPURILE

Prince a vândut mai mult de 100 de milioane de albume în toată lumea. Este unul dintre cei mai bine vânduți artiști ai tuturor timpurilor. A câștigat 7 premii Grammy, un trofeu la Globurile de Aur și un Oscar. A fost recompensat cu o stea pe Rock and Roll Hall of Fame în 2004.