Tragedie în Tomis Nord! Ambulanţa a ajuns cu întârziere

17:05:41 / 08 Mai 2018

Nu stiu ce sa zic

Locuiesc in zona de 30 de ani.. Groapa este in spatele pietei de zeci de ani si acolo sunt magazine... Si se coboara o panta ca sa ajungi in incinta... deci, la groapa :) Dar, la cate gropi sunt in Constanta, este normal sa le incurcam :))))