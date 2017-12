Tragedie la bordul celei mai mari nave de croazieră din lume

O persoană și-a pierdut viața și alte patru au fost rănite, dintre care două în stare gravă, marți, după ce o barcă de salvare s-a desprins din suportul în care era fixată la bordul celui mai mare vas de croazieră din lume și a căzut în gol, cu cele cinci persoane aflate în ea. Tragedia s-a petrecut în portul Marsilia din Franța, unde „Harmony of the Seas“, vasul de croazieră aparținând companiei Royal Caribbean, cu sediul în statul american Florida, tocmai acostase. Deocamdată nu se știe motivul pentru care cele cinci persoane se aflau în barca respectivă. Nava de croazieră de 120.000 de tone este cea mai mare de acest gen construită vreodată și a fost dată în folosință în luna mai. Cu o lățime de 66 de metri și o lungime de 362 de metri, nava depășește cu 50 de metri înălțimea Turnului Eiffel, se mândresc constructorii ei. Are 16 punți și poate transporta peste 6.000 de pasageri și un echipaj de 2.400 de membri, potrivit AFP.