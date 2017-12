Actriţa Skye McCole Bartusiak, care a interpretat rolul fiicei personajului jucat de Mel Gibson în filmul "Patriotul/ The Patriot" în 2000, a murit, sâmbătă, la doar 21 de ani. Nu se cunosc motivele decesului. Actriţa ar fi murit în timpul somnului, în casa sa din Texas, conform variety.com. Actrița a jucat în filme precum "Legea Pământului/ The Cider House Rules", din 1999, şi "Nicio vorbă/ Don't Say a Word", alături de Michael Douglas și în seriale precum "Lost", "24" şi "Doctor House".