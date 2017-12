Tragedie pe Drumul Naţional 39

Un alt tragic accident de circulaţie s-a petrecut, aseară, în jurul orei 18.30, la ieşirea din localitatea Agigea, pe Drumul Naţional 39. Un apel primit de operatoarele Serviciului Unic de Urgenţă 112 anunţa accidentarea mortală a unui pieton de un camion care apoi s-a răsturnat în mijlocul drumului. Un echipaj al Poliţiei Rutiere, Descarcerarea şi două maşini ale Poliţiei Eforie au ajuns în scurt timp la locul accidentului. Potrivit primelor cercetări, vina i-ar aparţine unui pieton imprudent care se deplasa pe banda I de mers către Eforie. Ag. şef adj. Florin Coliu din cadrul Poliţiei Eforie spune că victima a fost lovită de un autocamion marca Roman, care se deplasa dinspre Agigea către Eforie. Şoferul maşinii a frînat brusc şi a tras de volan dreapta în încercarea de a evita impactul, dar a lovit-o în plin pe femeia care mergea pe şosea. Camionul a intrat cu roţile din dreapta în şanţul pluvial de pe marginea drumului, a dărîmat un copac şi apoi s-a răsturnat pe şosea. Poliţiştii spun că femeia omorîtă, neidentificată încă, avea un aspect neîngrijit şi ar putea face parte din categoria persoanelor fără adăpost. Şoferul, Eugen Chivu, în vîrstă de 38 ani, din Constanţa, a scăpat ca prin minune fără nicio zgîrietură. El spune că se îndrepta spre Tuzla pentru a tracta camionul unui prieten. “Mergeam pe banda I fără viteză şi m-am trezit dintr-o dată cu o persoană în faţa mea. Am frînat, am tras de volan spre dreapta, însă am lovit-o cu partea din stînga a maşinii după care am intrat în copac şi m-am răsturnat. Asta îmi trebuia acum. Să umblu prin tribunale şi să dau declaraţii pe la poliţie“ a spus Eugen Chivu.

Timp de aproape trei sferturi de oră, circulaţia rutieră în zona accidentului s-a desfăşurat doar pe un singur sens de mers. Şoferul a fost testat la faţa locului cu etilotestul Drager, rezultatele testului arătînd că bărbatul nu era băut în momentul producerii accidentului. Corpul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morga Cimitirului Central Constanţa unde urmează a fi identificat de poliţiştii criminalişti