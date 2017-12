Tragedie pe scena politică din România. Consilier local, găsit mort în mașină

Un consilier local ieşean, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit mort în maşina sa, în apropierea complexului studenţesc Tudor Vladimirescu, iar din primele informaţii se pare că ar fi suferit un infarct, scrie news.ro. Este vorba de consilierul local Daniel Cristinel Corozal, membru ALDE. Apropiaţii acestuia susţin că bărbatul se deplasa cu maşina către clubul pe care îl deţinea în zonă, iar la un moment dat i s-a făcut rău. „Din câte am aflat i s-ar fi făcut rău. A tras maşina pe dreapta, apoi şi-a sunat prietena căreia i-a spus că are dureri în zona pieptului şi că are vărsături. Din păcate, nu a mai putut fi salvat”, a declarat un apropiat al consilierului.

Daniel Cristinel Corozal a fost ales consilier local în anul 2016, pe listele ALDE, el fiind la primul mandat.