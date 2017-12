Tragedie pe şosea, de Sărbători

Şoselele constănţene şi-au luat tributul de Sărbători, odată cu producerea celui mai grav accident rutier de la începutul acestui an. Patru persoane au murit pe loc, iar o fată de 12 ani a ajuns pe patul de spital în stare gravă, după ce maşina în care se aflau a fost spulberată de un autobuz. Impactul s-a produs în noaptea de sîmbătă spre duminică, la intersecţia drumurilor naţionale DN 38 (Negru Vodă - Agigea) şi DN 39 (Constanţa - Mangalia), în localitatea constănţeană Agigea, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile unui carosabil acoperit cu gheaţă. Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, cms. Constantin Dancu, a catalogat accidentul ca fiind cel mai grav de la începutul acestui an. Cercetările poliţiştilor au stabilit că Paula Lăcrămioara Roman, de 34 de ani, din Constanţa, se afla la volanul unui Matiz, înmatriculat CT 29 NAC, în momentul coliziunii. Locul din dreapta ei era ocupat de soţul său, Constantin Mihai Roman, de 35 de ani, iar pe bancheta din spate se afla fiica celor doi soţi, Paula Nicoleta Roman, de 12 ani, împreună cu un alt cuplu de constănţeni, Gheorghe şi Alina Talpău, de 33 de ani, şi respectiv 31 de ani. Matizul se îndrepta către Agigea, iar în momentul în care a ajuns la intersecţia cu DN 39, din cauza vitezei, maşina a derapat pe şoseaua acoperită cu gheaţă, s-a rotit de mai multe ori şi a fost izbită violent de un autobuz marca Mercedes, înmatriculat CT 32 SYM, condus regulamentar de Sinan Aliasan, de 50 de ani, din Mangalia. În urma impactului deosebit de puternic, Matizul a fost făcut praf. Şoferul, pasagerul din dreapta şi doi pasageri din spate au murit pe loc. Singurul supravieţuitor al accidentului, adolescenta de 12 ani, a suferit răni foarte grave. Victimele au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale maşinii. Şoferii aflaţi în trafic au sunat la 112, iar în scurt timp, în zonă au ajuns poliţiştii rutieri, patru ambulanţe şi un echipaj de la descarcerare, care a reuşit, după mai bine de o oră, să scoată victimele prinse între fiarele contorsionate ale maşinii. Fetiţa a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Medicii spun că stare ei este critică, ea fiind supusă unei intervenţii neurochirurgicale din cauza unei fracturi craniene suferite în urma coliziunii. Şoferul autobuzului implicat în tragedie le-a declarat oamenilor legii că venea din Constanţa şi se îndrepta spre Mangalia însă, ajuns în intersecţie, deşi avea prioritate, a fost surprins de un Matiz care a apărut brusc pe şosea. El susţine că nu a mai avut cum să evite coliziunea cu autoturismul. Poliţiştii spun că tragedia rutieră s-a produs şi pe fondul lipsei de experienţă a şoferiţei aflate la volanul Matizului, care îşi luase permisul de conducere în cursul acestui an.