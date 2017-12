Tragedie rutieră de Paşte

O persoană a murit şi alte trei au ajuns la spital, de Paşte, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un copac, în apropierea localităţii constănţene Sibioara. Oamenii legii spun că Gheorghe Saviuc, de 34 de ani, din Murfatlar, ce se afla la volanul unui autoturism marca Audi 80, cu numărul de înmatriculare B 6958 CM, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C, dinspre Tulcea către Constanţa. Din cauza vitezei excesive şi a neatenţiei, ajuns într-o curbă, şoferul a pierdut controlul maşinii, a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului. În urma impactului, Anda Saviuc, de 36 de ani, din Murfatlar, care se afla pe bancheta din spate, a murit, iar alte trei persoane, Dan Saviuc, Angela Saviuc şi Ioana Saviuc au ajuns la spital. Cele două familii şi un copil de patru luni, aflate în maşină, se întorceau de la pescuit. „Rula în urma mea la vreo 200 de metri şi, când m-am uitat în spate, nu mai era şi am văzut că maşina e pe câmp. Am întors repede autoturismul şi am sărit în ajutorul lor. I-am scos pe nepotul de pe scaunul din faţă şi copilul de patru luni. Băiatul femeii care a murit se afla la mine în maşină. Anda, nepoata mea, a mai avut puls 10 minute, după care a murit”, a declarat Ion Rohozneanu, de 54 de ani, unchiul victimelor. Şoferul a fost testat cu aparatul Drager, însă oamenii legii spun că nu consumase băuturi alcoolice. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.